Несмотря на массовое пренебрежение санитарно-эпидемиологическими ограничениями, иногда происходят случаи, когда люди сами разбираются с нарушителями. 24 ноября в Запорожье несколько пассажиров маршрутного такси довольно жестко выбросили мужчину.

Мужчина пытался проехать в общественном транспорте стоя, хотя по карантинным требованиям можно занимать только места для сидения, сообщает 24 канал со ссылкой на местные сообщества в телеграмме.

Смотрите также В Виннице хотят перенести карантин выходного дня

Водитель маршрутки отказался ехать, пока нарушитель не выйдет из салона.

Как в Запорожье разобрались с "лишним" пассажиром

Убедить мужчину, который не захотел стоять в очереди, пытались другие пассажиры. Впрочем, услышав отказ, за дело взялись более серьезно.

Несколько мужчин подошли к нарушителю, взяли его под руки и довольно жестко выбросили через переднюю дверцу.

Смотрите видео разборок пассажиров маршрутки в Запорожье:

Сейчас во всех городах Украины действуют общие карантинные ограничения, которые ранее внедряли в так называемой "оранжевой зоне".



Карантин в Украине / инфографика 24 канала