В Запорожье люди жестко выбросили мужчину из маршрутки из-за нарушения карантина: видео
Несмотря на массовое пренебрежение санитарно-эпидемиологическими ограничениями, иногда происходят случаи, когда люди сами разбираются с нарушителями. 24 ноября в Запорожье несколько пассажиров маршрутного такси довольно жестко выбросили мужчину.
Мужчина пытался проехать в общественном транспорте стоя, хотя по карантинным требованиям можно занимать только места для сидения, сообщает 24 канал со ссылкой на местные сообщества в телеграмме.
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Водитель маршрутки отказался ехать, пока нарушитель не выйдет из салона.
Как в Запорожье разобрались с "лишним" пассажиром
Убедить мужчину, который не захотел стоять в очереди, пытались другие пассажиры. Впрочем, услышав отказ, за дело взялись более серьезно.
Несколько мужчин подошли к нарушителю, взяли его под руки и довольно жестко выбросили через переднюю дверцу.
Смотрите видео разборок пассажиров маршрутки в Запорожье:
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