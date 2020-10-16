В окрестностях Запорожья произошла довольно серьезная авария с участием маршрутного такси. Из-за того, что столкновение произошло утром, в салоне микроавтобуса было много пассажиров.

В результате столкновения легковушки Skoda с 89 маршруткой, микроавтобус перевернулся на бок, сообщает 061.ua, из-за аварии движение по улице Чаривной было фактически перекрыто.

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На месте происшествия работали три кареты "скорой", а также следователи. Врачи оказали помощь пострадавшим. Водителя маршрутки, а также еще троих пассажиров пришлось госпитализировать. Они получили достаточно серьезные травмы. Однако угрозы для жизни людей нет.

Как произошло ДТП

Как утверждают в полиции, по предварительным данным, выезжая на улицу Героев 55-й бригады, 60-летний водитель "Шкоды" выехал на Чаривную. При этом он должен был пропустить микроавтобус. Так что произошло довольно сильное столкновение. "Спринтер" перевернулся и несколько метров летел по асфальту на боку.

Пассажирам пришлось вылезать из маршрутки через люк.

Откроют уголовное дело

Вопрос квалификации преступления, которое якобы совершил водитель "Шкоды", еще не решен. Полицейские задокументировали факт ДТП и должны открыть уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Впрочем, производство может быть переквалифицировано в административное, если травмы пострадавших окажутся совсем незначительными.

Смотрите видео с места столкновения маршрутки и легковушки в Запорожье: