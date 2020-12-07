Компанию подростков правоохранители Запорожья дважды задерживали вечером 6 декабря. Первый раз копы отпустили всех, кроме парня с оружием, но потом им пришлось снова искать нарушителей.

Об инцидентах с участием несовершеннолетних сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева. Сначала правоохранители получили вызов о стрельбе в районе остановки "Набережная".

Смотрите также В Днепре подростки ради фото пролезли в депо и разбили троллейбусов на сотни тысяч: фото

Заявитель рассказал, что к преступлению причастны четверо подростков, у одного из них есть оружие.

Задержали лишь одного

Патрульные, прибывшие на вызов, заметили автобус, в салоне которого находились похожие по описанию мужчины юноши. Копам пришлось останавливать транспортное средство. При осмотре у одного из них нашли пистолет. Тогда патрульные отпустили трех подростков, а владельца оружия отвезли в отделение полиции.

Ограбление магазинов

Через некоторое время в полицию поступил вызов от продавщицы одного из магазинов. Женщина говорила, что трое молодых людей пытались забрать средства с кассового аппарата.

Правоохранители приехали по адресу, а когда посмотрели камеры видеонаблюдения, узнали второго задержанного. Тогда подозреваемых начали искать все экипажи патрульной службы.

Во время розыска копы услышали громкие крики. Как оказалось, продавцы еще двух магазинов пострадали от тех же подростков.

Когда злоумышленники увидели патрульных, они пытались убежать. Одного из них копы задержали. Но других разыскали позже.

Смотрите видео попытки ограбления магазина подростками в Запорожье: