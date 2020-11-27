В Запорожье полиция разоблачила преступную группу, которая пыталась завладеть корпоративными правами предприятий и их имуществом. Троих членов банды уже арестовали, а одного еще ищут.

Правоохранители провели одновременно 30 обысков у фигурантов дела. Об этом сообщает Национальная полиция Запорожской области.

Читайте также Готовились к терактам: оружие, которое нашли в НААН в центре Киева, принадлежало охранной компании

Следствие установило, что несколько лиц, по предварительному сговору между собой, незаконно завладели корпоративными правами обществ с ограниченной ответственностью, частных и агропромышленных предприятий. Кроме того, злоумышленники пытались завладеть их имуществом на сумму более 200 миллионов гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности:

принадлежности для изготовления поддельных документов;

поддельные печати государственных учреждений;

доверенности;

паспорта граждан Украины;

мобильные телефоны и компьютерную технику.

Пока задержали только 3 бандитов, одного их "коллегу" еще ищут. Также полиция не исключает, что в преступную схему были вовлечены другие люди.