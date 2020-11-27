В Запорожье разоблачили мошенников: хотели завладеть имуществом предприятий на 200 миллионов
В Запорожье полиция разоблачила преступную группу, которая пыталась завладеть корпоративными правами предприятий и их имуществом. Троих членов банды уже арестовали, а одного еще ищут.
Правоохранители провели одновременно 30 обысков у фигурантов дела. Об этом сообщает Национальная полиция Запорожской области.
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Следствие установило, что несколько лиц, по предварительному сговору между собой, незаконно завладели корпоративными правами обществ с ограниченной ответственностью, частных и агропромышленных предприятий. Кроме того, злоумышленники пытались завладеть их имуществом на сумму более 200 миллионов гривен.
Во время обысков правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности:
- принадлежности для изготовления поддельных документов;
- поддельные печати государственных учреждений;
- доверенности;
- паспорта граждан Украины;
- мобильные телефоны и компьютерную технику.
Пока задержали только 3 бандитов, одного их "коллегу" еще ищут. Также полиция не исключает, что в преступную схему были вовлечены другие люди.
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