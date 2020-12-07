На улице Независимой Украины около 11:30 7 декабря произошли гонки копов за машиной вероятного нарушителя правил дорожного движения. Во время них патрульные применили табельное оружие.

О достаточно диком случае, из-за которого могли пострадать местные жители написали журналисты издания "Разом". По их данным, за рулем автомобиля-беглеца находился сотрудник ГБР.

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Останавливаться он не собирался и даже несмотря на попадание пуль в авто, убежал от преследования.

Что известно о стрельбе с участием полиции и ГБР в Запорожье

По неофициальной информации, водитель Mitsubishi проигнорировал требования патрульных об остановке, поэтому они решили его догнать и остановить принудительно.

Поскольку владелец иномарки пытался оторваться от преследования, чем подвергал опасности других участников движения, полицейские обстреляли машину беглеца.

Несколько пуль пробили заднее и боковое стекло, а также кузов, но водитель не останавливался. Ему удалось скрыться.

Сейчас полицейские пытаются найти мужчину. Впрочем, если он действительно является правоохранителем, вполне вероятно, что наказать могут именно патрульных. Но в ориентировках копов предупреждают о том, что они охотятся на сотрудника ГБР, который может иметь с собой оружие.