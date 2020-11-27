В Запорожье неизвестные облили черной краской мемориальную доску, установленную на здании бывшего Дома младенцев. Именно там во время Голодомора 1932 – 1933 годов умерли почти 800 детей.

Вандалы не только повредили мемориал, но и разбили на здании памятный знак, установленный местной епархией УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.

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Что известно об инциденте

Происшествие произошло на улице Александровской, 7 в Запорожье. Сам дом был возведен в 19 веке, с 1920 года там действовал дом младенца.

Уничтожены и осквернены памятные доски в память о детях, убитых искусственным голодом. По данным запорожских историков, цифра умерших в этом заведении детей с ноября 1932 по декабрь 1933 года – 788. Это маленькие дети в возрасте от одного дня до 8 лет,

– говорится в сообщении пресс-службы.

В Запорожце вандалы повредили мемориальную доску погибшим от голода детям: фото Запорожской ОГА

Полиция ищет виновных

У здания правоохранители сейчас проводят следственные действия, осматривают территорию. Информация о происшествии уже внесена в Единый реестр досудебных расследований, откроют уголовное производство.

Важно знать! По данным Центра украиноведения Киевского национального университета во время Голодомора 1932 – 1933 годах в Украине умерли 3,5 миллиона детей.