Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группу злоумышленников, которые пытались создать фейковый Запорожский горсовет. По предварительной версии следствия, злоумышленники хотели сделать это для дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.

Детали дела

Для легитимизации своих замыслов злоумышленники выбрали так называемых голов и депутатов самопровозглашенного образования. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Отмечается, что за вступление в ряды фейкового органа фигуранты предлагали деньги и обещали оформить "соответствующие удостоверения".

Во время обысков в помещениях организаторов и активных участников группы сотрудники СБУ обнаружили документы, печати, штампы, компьютерную технику и другие предметы с доказательствами противоправной деятельности,

– добавили в пресс-центре.

Против злоумышленников уже открыли уголовное производство, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности всех виновных лиц.



СБУ разоблачила злоумышленников, которые хотели создать фейковый "горсовет" в Запорожье / Фото СБУ

Обратите внимание! Это уже не первая попытка создать фейковый горсовет. К примеру, в Хмельницком создали псевдо горсовет, который "ликвидировал" настоящий. Его организаторы выбрали "главу" и "депутатов" псевдообразования.