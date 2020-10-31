В Запорожье пытались создать фейковый горсовет: злоумышленников разоблачила СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группу злоумышленников, которые пытались создать фейковый Запорожский горсовет. По предварительной версии следствия, злоумышленники хотели сделать это для дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.
Детали дела
Для легитимизации своих замыслов злоумышленники выбрали так называемых голов и депутатов самопровозглашенного образования. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
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Отмечается, что за вступление в ряды фейкового органа фигуранты предлагали деньги и обещали оформить "соответствующие удостоверения".
Во время обысков в помещениях организаторов и активных участников группы сотрудники СБУ обнаружили документы, печати, штампы, компьютерную технику и другие предметы с доказательствами противоправной деятельности,
– добавили в пресс-центре.
Против злоумышленников уже открыли уголовное производство, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности всех виновных лиц.
СБУ разоблачила злоумышленников, которые хотели создать фейковый "горсовет" в Запорожье / Фото СБУ
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