Более 5 месяцев не могла выбраться из подземной шахты: в Запорожье спасли собаку
В Запорожье спасли пса Тимошку, который более 5 месяцев провел в подземной шахте. Чтобы вытащить животное из ловушки, пришлось вызвать киевских спасателей.
Все время, пока Тимошка был в заключении, его кормила местная жительница Оксана Костецкая. Об этом рассказала волонтер Мария Говяда на своей странице в фейсбуке.
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Мы каждый день спускали в шахту тяжелые бутылки с водой, еду, разговаривали с псом, чтобы он совсем не одичал. Пытались вытащить его, для этого закрывали другие выходы из трубы, ставили капканы,
– вспомнила Костецкая.
Спасла собаку команда волонтеров Kyiv Animal Rescue Group. Чтобы вытащить Тимошку из шахты, понадобилось более 12 часов.
Сейчас собака вернулась в свой дом. Костецкая уже заявила, что будет навещать собаку.