В Запорожье спасли пса Тимошку, который более 5 месяцев провел в подземной шахте. Чтобы вытащить животное из ловушки, пришлось вызвать киевских спасателей.

Все время, пока Тимошка был в заключении, его кормила местная жительница Оксана Костецкая. Об этом рассказала волонтер Мария Говяда на своей странице в фейсбуке.

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Мы каждый день спускали в шахту тяжелые бутылки с водой, еду, разговаривали с псом, чтобы он совсем не одичал. Пытались вытащить его, для этого закрывали другие выходы из трубы, ставили капканы,

– вспомнила Костецкая.

Спасла собаку команда волонтеров Kyiv Animal Rescue Group. Чтобы вытащить Тимошку из шахты, понадобилось более 12 часов.

Сейчас собака вернулась в свой дом. Костецкая уже заявила, что будет навещать собаку.



Фото с места происшествия / Фото 061