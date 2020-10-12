Авария с участием легковушек Renault и ВАЗ случилась на въезде в город на трассе "Борисполь - Мариуполь". В результате столкновения автомобилей водитель одной из них погиб. Все его пассажиры оказались в больнице.

Подробности ДТП, которое произошло 10 октября, сообщили в полиции Запорожской области. Правоохранители подозревают в нарушении правил дорожного движения женщину-водителя "Renault".

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По предварительным данным, столкновение легковушек произошло из-за того, что владелица белого авто не пропустила ВАЗ на перекрестке, хотя он имел преимущество. Из-за этого "француз" на большой скорости влетел в проезжающую машину, которую раскрутило по всей дороге.



В ДТП погиб водитель ВАЗа / Фото пресс-служба полиции Запорожской области

Много пострадавших

26-летний водитель ВАЗа получил не совместимые с жизнью травмы. Его пассажиры – 36-летняя женщина, младше ее муж и подросток были госпитализированы с места происшествия каретами "скорой".

Пострадала и владелица "Renault". Ей также оказывают помощь в одной из больниц города. Состояние пострадавших в настоящее время неизвестно.

Нарушительницу могут посадить, но не в колонию

По факту произошедшего полицейские открыли уголовное дело. Квалифицировали его как "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека".

Подобные дела в Украине редко заканчиваются обвинительными вердиктами. Но, если суд признает женщину виновной, ее могут посадить на срок от 3 до 8 лет.

Обычно осужденные по такой статье отбывают наказание в исправительных центрах, а не колониях. Как, например, Елена Зайцева, чей Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 человек в Харькове.