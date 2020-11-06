В Запорожье окружной админсуд признал противоправным решение здешнего горсовета за 2006 год о предоставлении русскому языку статуса регионального. В частности, суд считает его не соответствующим нормам украинского законодательства. Также суд ссылается на признание неконституционным "закона Кивалова-Колесниченко", который фактически нормировал двуязычие.

В Запорожье суд лишил русский язык статуса регионального: что известно

Соответствующий иск в суд подал депутат Запорожского горсовета Андрей Согорин. Собственно он и сообщил в фейсбуке о решении Запорожского окружного административного суда.

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Выиграл суд у Запорожского городского совета. Решение Запорожского городского совета от 5 июля 2006 года "О предоставлении русскому языку в городе Запорожье статуса регионального языка" признано противоправным и недействительным. Слава Украине!

– подчеркнул политик.

В комментарии "Радио Свобода" он добавил, что как депутат 7-го созыва горсовета подавал проекты об отмене ряда решений, в том числе и о статусе русского языка. Но его коллеги не поддержали, поэтому он вынужден был обратиться в суд.

"Суд запросил материалы о том, что я как депутат пытался выполнить всю процедуру. Подали документы о том, что совет не поддержал. Достаточно долго суд тянулся. Поскольку мы все документы подали и явно это решение противоречит закону об основах функционирования государственного языка, то приняли решение о его отмене и противоправности", – отметил депутат горсовета Запорожья.

По словам Согорина, само решение приняли еще 23 октября. А 4 ноября его представитель в суде получил полный текст документа.

Как сообщил адвокат Сергей Лышенко, позиция горсовета, которая выступала ответчиком по делу, постоянно менялась.

Сначала Запорожский городской совет занял позицию, где изложил весь фактаж по делу до принятия этого решения, предоставил копии необходимых документов. Изложил свою позицию, мол "нам все равно каким будет решение суда". А уже перед выборами он резко изменил свою позицию и начал вспоминать о Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств,

– рассказал юрист.

В комментарии Суспільному Согорин отметил, что отмененное судом решения применяли прежде всего сами депутаты горсовета. Да, в регламенте горсовета Запорожья они закрепили норму, согласно которой депутаты могли в выступлениях и запросах на уровне с украинским языком использовать русский.

В то же время депутат подчеркнул, что в действующем до объявления результатов местных выборов седьмом созыве Запорожского городского совета, манипуляций на основе языкового решения не было. Но, по его мнению, такая норма могла бы сработать в пользу пророссийских сил в будущем.

В регламенте облсовета Запорожья, согласно решению 2012 года, также установлено двуязычие, и пока это решение не будет отменено, оно будет действовать, даже если прямо противоречит закону Украины,

– констатировал Согорин.

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