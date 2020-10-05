В одном из самых популярных ТЦ Запорожья "Амстор" в конце рабочего дня воскресенья, 4 октября, произошло дерзкое преступление. Во время него работница магазина Vodafone получила серьезные травмы.

Мужчина пытался украсть смартфон в магазине Vodafone, который арендует помещение в торговом центре, сообщают "Запорожские вести".

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Преступника задержали охранники

По словам свидетелей происшествия, мужчина средних лет в маске сразу же направился к торговой точке с телефонами, после чего попросил сотрудницу магазина показать ему недешевый гаджет. Получив смартфон, злоумышленник сразу же применил перцовый баллончик и ударил девушку сумкой с молотком по голове.

Применив к продавщице силу, мужчина пытался убежать, но ему это не удалось из-за действий охранников, которые остановили нападавшего и положили его на пол.

Подозреваемого в краже забрали в отделение полиции правоохранители, а следователи, прибывшие на место происшествия, задокументировали факт преступления и открыли соответствующее уголовное дело.

24-летней пострадавшей пришлось вызвать "скорую", медики которой ее госпитализировали. О состоянии девушки сейчас ничего неизвестно.

Полицейские утверждают, что произошедшее квалифицировали как разбой. Если вину преступника докажут в суде, ему грозит от 7 до 12 лет за решеткой.



В Запорожье полиция задержала злоумышленника, напавшего на продавщицу