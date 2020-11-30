В Запорожье владелец кафе залепил тортом в лицо активисту. Все потому, что он вызвал патрульных на его день рождения.

Что известно об инциденте

Паб работал, несмотря на карантин, поэтому активист вызвал полицию, сообщает Zabor.

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Оказалось, что в заведении находились только владелец с друзьями. Поэтому люди были недовольны приездом правоохранителей.

Мужчина заявил, что патрульные испортили ему праздник. Активист при этом снимал все действо на телефон. Владелец кафе это заметил и "залепил" ему тортом в лицо.

После этого полицейский стал успокаивать разъяренного мужчину. Правоохранители пока происшествие не комментируют.

Обратите внимание! Инцидент произошел 28 ноября, в субботу. В тот день работа заведений была запрещена за-за карантина выходного дня.

Смотрите видео инцидента: