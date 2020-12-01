В Запорожской области 30 ноября полицейским пришлось гоняться за владельцем одного из небольших магазинов. Он облил водой протокол, напал на полицейского и хотел убежать.

Инцидент произошел в поселке Приазовском. Об этом сообщает полиция Запорожской области.

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Правоохранители наведались к торговцу овощами и фруктами не случайно – он занимался "бизнесом" без документов. Мужчина не зарегистрировался предпринимателем.

Во время составления админпротокола, правонарушитель вылил воду на документ и начал хватать полицейского за одежду, а затем бежал и скрывался в другом магазине. Но его нашли и задержали.

Полиция задержала мужчину, который обливался водой: смотрите видео

Что грозит правонарушителю?

Его накажут за нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности и сопротивление полиции. Горе-предпринимателю придется подумать о своем поступке в тюрьме 15 суток.