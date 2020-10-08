По состоянию на сегодня на 100% обеспечены кислородом койки, выделенные под COVID-19, в Днепрорудненской, Токмакской, Акимовской больнице и в Запорожской детской больнице №5.

Об этом руководитель Запорожской областной государственной администрации Виталий Боговин заявил на пресс-конференции по актуальной ситуации по подготовке к 2 волне заболеваемости COVID-19 в Запорожской области.

На заседаниях региональной комиссии ТЭБ ЧС поставлена задача обеспечить медицинские учреждения первой и второй волны средствами индивидуальной защиты и кислородом. Наша цель – показатель обеспечения кислородом не менее чем на 80% в 19-ти учреждениях первой волны и 40% в 21-м учреждении второй волны!,

– подчеркнул Виталий Боговин.

Он также отметил, что медицинские работники в области, непосредственно работающих с больными СOVID-19, постоянно получают выплаты до 300% от заработной платы.

Председатель ОГА обратил внимание, что сейчас 67 заведений заключили договор с Национальной службой здоровья Украины по пакету по оказанию медицинских услуг COVID-19 на общую сумму 517,3 млн грн.

"Эта сумма предусматривает закупку лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, а также средства на доплату работникам, которые непосредственно оказывают помощь больным COVID-19", – сказал Виталий Боговин.

Кроме того, руководитель запорожской области сообщил, что в условиях стремительного роста заболеваемости COVID-19 телемедицина стала еще более актуальной.

"Проанализировав эффективность использования бюджетных средств, я увидел следующее: 93 мобильных телемедицинских комплекса, на которые государство потратило почти 11 млн грн лежат где-то в кладовых, присыпанные пылью! Сейчас мы исправили эту ситуацию – создали сеть и областной телемедицинский центр. К сети единого телемедицинского пространства уже присоединились 52 учреждения здравоохранения Запорожской области", - подчеркнул председатель ОГА.