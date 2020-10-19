Запорожский автомобилестроительный завод нарушает запрет на ввоз российских автомобилей. Делают это путем сборки полуразобранных машин из РФ.

В сентябре 2020 года ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей для местного рынка в сотрудничестве с Groupe Renault. Об этом говорится в статье "Экономической правды".

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Впоследствии провели онлайн-презентацию новой модели, которую будут собирать на ЗАЗ – купе-кроссовер Renault Arkana.

Французское у этой модели только название, ведь Renault Arkana изготавливают на российском заводе "АвтоВАЗ",

– пишет издание.

А "начало производства" на заводе – это лишь крупноузловая сборка, к которой прибегли, чтобы обойти запрет на ввоз автомобилей из России.

Что такое крупноузловая сборка?

Завод-производитель поставляет в контейнерах уже готовые к сборке отдельные агрегаты и крупные узлы. К крупноузловой сборке часто прибегают при импорте автомобилей для того, чтобы не платить высокие импортные пошлины или акцизные сборы. Таможенные ставки на детали преимущественно ниже, чем уже на готовую машину.

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