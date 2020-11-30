В центре села Осипенко Запорожской области установили скульптуру Христа Спасителя. Она размещена на том месте, где до 2014 года был гипсовый памятник Владимиру Ленину.

На установку скульптуры деньги собрали жители Осипенковской ОТГ. Об этом сообщает издание Pro.berdyansk.

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Гипсовую статую советского вождя еще в 2014 году неизвестные с помощью троса сорвали с постамента. Поэтому жители села решили установить скульптуру Иисуса Христа на месте Ленина.

Верующие и жители общины собрали около 25 тысяч на скульптуру

К сбору средств присоединились прихожане Свято-Покровского храма ПЦУ и жители общины. Жителям села Осипенко удалось собрать около 25 тысяч гривен.

Кроме того, в ОТГ планируют установить рядом со скульптурой мемориальную доску, а также обустроить территорию вокруг тротуарной и бордюрной плиткой.



В Бердянском районе установили статую Иисуса Христа / Фото Pro.berdyansk

"Выражаю искренние слова неописуемой благодарности дорогим жертвователям, которые откликнулись на мой призыв и сделали свои щедрые пожертвования на скульптуру Христа Спасителя с мемориальной плитой из гранита и обновленной территорией вокруг", – высказался протоиерей Василий Турчак.

По его словам, скульптура с мемориальной плитой является совместным достижением в возрождении и развитии духовности и культурного наследия.



Статуя Христа Спасителя в центре села Осипенко​ / Фото Pro.berdyansk