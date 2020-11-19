Слезоточивый газ и избиения митингующих: в Варшаве продолжаются протесты из-за запрета абортов
В столице Польши Варшаве вечером 18 ноября собралась многотысячная акция протеста против усиления запрета абортов в стране к почти полной. Во время мероприятия полиция применила против митингующих слезоточивый газ и силу. Кроме того, несколько человек правоохранители задержали.
Подробнее об акции против запрета абортов в Варшаве
Полиция еще с 16:00, за 2 часа до начала, начала перекрывать подходы к парламенту барьерами, границами силовиков и полицейскими авто. Об этом сообщает местное издание RMF24.
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Сначала акцию планировали перед зданием Сейма, но потому, что силовики заблокировали прилегающую улицу, протестующие двинулись на площадь Варшавского восстания. Во время движения колонны периодически происходили мелкие стычки с полицией. Некоторые протестующие жгли свечи и файеры.
Правоохранители на акции против абортов в Варшаве: видео
Полиция в громкоговорители предупреждала митингующих, что эпидемия коронавируса не закончилась, поэтому нужно держать дистанцию и носить маски. Люди кричали в ответ, что это их не остановит от протеста.
В конце концов на площади Варшавского восстания, когда протестующие оказались заблокированными рубежом полиции со всех сторон, кто-то попытался прорвать линию. Полиция применила слезоточивый газ. Досталось и депутату Сейма от "Левых Вместе" Магдалене Белят, которая тоже была на акции.
Столкновения на акции против абортов в Варшаве: видео
Мэр Варшавы Тшасковский осудил такие действия правоохранителей
Как отметил варшавский мэр, такие шаги должны быть оправданными, а применение спецсредств следует осуществлять только в крайних случаях.
"Считаю, что использование силы против демонстрации с участием женщин и молодежи не имело оснований. Полицейских было гораздо больше, чем протестующих", – отметил Тшасковский.
Он добавил, что представители города присутствовали на месте и наблюдали за ситуацией. Поэтому призвал ждать отчет мониторинга.
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Что говорят в полиции
Правоохранители отмечают, что так реагировали на нарушения закона.
"Полицию атаковала группа агрессивных людей, поэтому они применили средства прямого принуждения, включая газ и физическую силу", – пояснил представитель полиции Варшавы Сильвестр Марчак.
Акция протеста против абортов в Варшаве / Фото RMF24
Реакция митингующих
Протестующие заявляют, что такие действия полиции преувеличены. В качестве доказательства они публикуют соответствующие ролики.
К примеру, в одном из них можно увидеть, как полицейский кордон использует газ против людей, стоящих на месте. Также была запись, как гражданский мужчина бьет протестующих металлической дубинкой. В итоге активисты выяснили, что это был полицейский, одетый в штатское.
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Агрессивные действия силовиков против митингующих в Варшаве: видео
Запрет абортов в Польше: что известно
- 22 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции. Таким образом была установлена правовая основа, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.
- После этого в Варшаве и всей стране начались акции протеста.
- Президент Дуда заявил, что внесет предложения в Сейм, которые предусматривают, что аборты будут разрешены в случае так называемых летальных дефектов плода, но не в случае диагностики синдрома Дауна.
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