В столице Польши Варшаве вечером 18 ноября собралась многотысячная акция протеста против усиления запрета абортов в стране к почти полной. Во время мероприятия полиция применила против митингующих слезоточивый газ и силу. Кроме того, несколько человек правоохранители задержали.

Подробнее об акции против запрета абортов в Варшаве

Полиция еще с 16:00, за 2 часа до начала, начала перекрывать подходы к парламенту барьерами, границами силовиков и полицейскими авто. Об этом сообщает местное издание RMF24.

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Policja @PolskaPolicja 50- metrowym kordonem zamknęła kilkaset osób, narażając nas na złamanie reżimu sanitarnego - niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego. Dowódca nie ma planu, co robić - czeka na decyzje góry. Dramat.#kobietadecyduje #Strajkobiet #StrajkKobiet pic.twitter.com/juk3za2bfr — Maciej Kopiec (@KopiecMaciej) November 18, 2020

Сначала акцию планировали перед зданием Сейма, но потому, что силовики заблокировали прилегающую улицу, протестующие двинулись на площадь Варшавского восстания. Во время движения колонны периодически происходили мелкие стычки с полицией. Некоторые протестующие жгли свечи и файеры.

Правоохранители на акции против абортов в Варшаве: видео

Dziesiątki radiowozów przed Sejmem, setki funkcjonariuszy policji i Żandarmerii Wojskowej. Parlament nigdy nie był taką twierdzą. @RMF24pl pic.twitter.com/VzCJOx8b7i — Patryk Michalski (@patrykmichalski) November 18, 2020

Полиция в громкоговорители предупреждала митингующих, что эпидемия коронавируса не закончилась, поэтому нужно держать дистанцию и носить маски. Люди кричали в ответ, что это их не остановит от протеста.

В конце концов на площади Варшавского восстания, когда протестующие оказались заблокированными рубежом полиции со всех сторон, кто-то попытался прорвать линию. Полиция применила слезоточивый газ. Досталось и депутату Сейма от "Левых Вместе" Магдалене Белят, которая тоже была на акции.

Столкновения на акции против абортов в Варшаве: видео

Policjanci w cywilu zatrzymali kolejną osobę na placu przed TVP podczas protestu. Tłum próbował ją odbić. #strajkkobiet pic.twitter.com/lvaIr1FE5S — Marcin Terlik (@MarcinTerlik) November 18, 2020

Мэр Варшавы Тшасковский осудил такие действия правоохранителей

Как отметил варшавский мэр, такие шаги должны быть оправданными, а применение спецсредств следует осуществлять только в крайних случаях.

"Считаю, что использование силы против демонстрации с участием женщин и молодежи не имело оснований. Полицейских было гораздо больше, чем протестующих", – отметил Тшасковский.

Он добавил, что представители города присутствовали на месте и наблюдали за ситуацией. Поэтому призвал ждать отчет мониторинга.

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Przedstawiciele miasta byli obecni na miejscu i obserwowali sytuację. Jako prezydent @warszawa apeluję o powstrzymanie się przed nieuzasadnionymi działaniami i oczekuję wyjaśnień. Służby miejskie sprawdzają nagrania monitoringu. pic.twitter.com/zaxtXoyuUa — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 18, 2020

Что говорят в полиции

Правоохранители отмечают, что так реагировали на нарушения закона.

"Полицию атаковала группа агрессивных людей, поэтому они применили средства прямого принуждения, включая газ и физическую силу", – пояснил представитель полиции Варшавы Сильвестр Марчак.

Акция протеста против абортов в Варшаве / Фото RMF24​

Реакция митингующих

Протестующие заявляют, что такие действия полиции преувеличены. В качестве доказательства они публикуют соответствующие ролики.

К примеру, в одном из них можно увидеть, как полицейский кордон использует газ против людей, стоящих на месте. Также была запись, как гражданский мужчина бьет протестующих металлической дубинкой. В итоге активисты выяснили, что это был полицейский, одетый в штатское.

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Агрессивные действия силовиков против митингующих в Варшаве: видео

Ciekawe, żę panowie nie są oznakowani. Mam wrażenie, że powinni być. Odblaskiem https://t.co/LX08JDhvao — Dominika Długosz (@domi_dlugosz) November 18, 2020

A tak zupełnie poza wszystkim.



Jak powinien zareagować obywatel widząc że w tłumie jakaś pojedyncza osoba (bez informacji że to policja) wyciąga broń? Na przykład taką pałkę.



Uznać, że to na pewno policjant? Uznać, że to potencjalny napastnik?



Skąd wiedzieć jak postąpić? https://t.co/QxNmQCOz8x — Krzysztof Berenda (@k_berenda) November 18, 2020

Запрет абортов в Польше: что известно