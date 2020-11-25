Посла Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвали в МИД Венгрии. Все из-за запрета въезда в Украину венгерскому высокопоставленному чиновнику Иштвану Греже.

Что говорят в МИД Венгрии

Глава Министерства иностранных дел Петер Сийярто рассказал послу о возмущении из-за инцидента, сообщает Hungary Today.

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Однако министр надеется на восстановление хороших отношений. Сийярто подчеркнул, что Венгрия к этому готова.

Мы передали свой протест и надеемся, что однажды Украина действительно вернется к поиску общих историй успеха и сотрудничества на основе взаимного уважения,

– утверждает министр.

Кроме этого, венгерский дипломат убеждает, что запрет въезда Греже противоречит развитию дружбы стран.

Что этому предшествовало