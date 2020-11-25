Запрет въезда венгерскому политику: посла Украины в Будапеште вызвали "на ковер" в МИД
Посла Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвали в МИД Венгрии. Все из-за запрета въезда в Украину венгерскому высокопоставленному чиновнику Иштвану Греже.
Что говорят в МИД Венгрии
Глава Министерства иностранных дел Петер Сийярто рассказал послу о возмущении из-за инцидента, сообщает Hungary Today.
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Однако министр надеется на восстановление хороших отношений. Сийярто подчеркнул, что Венгрия к этому готова.
Мы передали свой протест и надеемся, что однажды Украина действительно вернется к поиску общих историй успеха и сотрудничества на основе взаимного уважения,
– утверждает министр.
Кроме этого, венгерский дипломат убеждает, что запрет въезда Греже противоречит развитию дружбы стран.
Что этому предшествовало
- Ранее Украина запретила въезд двум венгерским политикам.
- Все потому, что они во время местных выборов на Закарпатье агитировали за "Партию венгров Украины".
- Дело в том, что Избирательный кодекс Украины запрещает иностранцам агитировать на выборах.
- В Венгрии таким поступком возмутились. В МИД страны даже заявили, что Украина может забыть о поддержке Венгрии на пути к евроатлантической интеграции.
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