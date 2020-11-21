Запрет выхода на улицу в Турции: как быть украинским туристам
Турция не будет требовать от туристов соблюдать усиленный карантин. В частности, гостей страны освободили от запрета выхода на улицу.
Рестораны, расположенные на территории отелей, смогут и в дальнейшем оказывать услуги посетителям. Об этом на своей странице в твиттере написал посол Украины в Турции Андрей Сибига.
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Согласно заявлению МВД Турции, туристы, которые временно находятся на ее территории, освобождены от соблюдения запрета выхода на улицу,
– отметил Сибига.
Новые правила карантина из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса вступили в силу в Турции 20 ноября.
Что предполагает усиленный карантин
- Комендантский час 16:00 до 10:00 для людей до 20 и 65 лет;
- ограничения работы торговых центров, рынков, ресторанов и парикмахерских с 10:00 до 20:00;
- заведения общественного питания имеют право работать только с доставкой;
- спортивные мероприятия будут проходить без зрителей;
- все учебные заведения переходят на дистанционное обучение.
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