Турция не будет требовать от туристов соблюдать усиленный карантин. В частности, гостей страны освободили от запрета выхода на улицу.

Рестораны, расположенные на территории отелей, смогут и в дальнейшем оказывать услуги посетителям. Об этом на своей странице в твиттере написал посол Украины в Турции Андрей Сибига.

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Согласно заявлению МВД Турции, туристы, которые временно находятся на ее территории, освобождены от соблюдения запрета выхода на улицу,

– отметил Сибига.

Новые правила карантина из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса вступили в силу в Турции 20 ноября.

Что предполагает усиленный карантин