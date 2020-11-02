Запретит ли Рада украинским политикам контактировать с представителями РФ: что говорит Разумков
В Верховной Раде зарегистрировали несколько законопроектов о запрете украинским политикам иметь официальные контакты или проводить сепаратные переговоры с представителями России. Спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что они касаются не непосредственно нардепов, а всех чиновников. Правда, по его словам, в ближайшее время ожидать принятия таких законов не следует.
Разумков о запрете политикам общаться с представителями РФ
Как подчеркнул Разумков в комментарии Укринформу, запрет общения с представителями РФ выглядит хорошо только в медийном плане. А вот в непосредственной имплементации это будет трудно сделать.
Обратите внимание Путин пообещал снять санкции с трех предприятий: какая угроза для Украины
Потому что и на уровне ТКГ, и нормандского формата, других переговоров, это будет тормозить процессы. Насколько я знаю, на сегодняшний эти вопросы не рассматривали комитеты, поэтому они не готовы к рассмотрению в сессионном зале. И я не думаю, что они появятся в ближайшее время,
– подчеркнул председатель Верховной Рады.
По его словам, сейчас на повестке дня в парламенте стоит много вопросов, которые имеют первоочередной характер. И это точно не указанные выше проекты законов.
Заметим, что достаточно часто Россию посещают представители ОПЗЖ. В частности, недавно один из лидеров этой политсилы Виктор Медведчук имел разговор с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Кроме того, как утверждает так называемый "оппозиционер", он сделал прививку российской вакциной от коронавируса.
Поделиться новостью