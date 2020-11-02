В Верховной Раде зарегистрировали несколько законопроектов о запрете украинским политикам иметь официальные контакты или проводить сепаратные переговоры с представителями России. Спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что они касаются не непосредственно нардепов, а всех чиновников. Правда, по его словам, в ближайшее время ожидать принятия таких законов не следует.

Разумков о запрете политикам общаться с представителями РФ

Как подчеркнул Разумков в комментарии Укринформу , запрет общения с представителями РФ выглядит хорошо только в медийном плане. А вот в непосредственной имплементации это будет трудно сделать.

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Потому что и на уровне ТКГ, и нормандского формата, других переговоров, это будет тормозить процессы. Насколько я знаю, на сегодняшний эти вопросы не рассматривали комитеты, поэтому они не готовы к рассмотрению в сессионном зале. И я не думаю, что они появятся в ближайшее время,

– подчеркнул председатель Верховной Рады.

По его словам, сейчас на повестке дня в парламенте стоит много вопросов, которые имеют первоочередной характер. И это точно не указанные выше проекты законов.