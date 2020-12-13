Правительство Германии вводит локдаун с 16 декабря. Рождество немцам позволят отпраздновать в узком семейном кругу с участием не более 5 человек.

Решение ввести локдаун приняла канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель Германии. Об этом сообщает DW. Актуально Как локдаун в январе повлияет на Украину: ожидания властей, медиков и экономики Что предусматривает локдаун в Германии По всей территории страны закроют магазины розничной торговли. Исключение сделают только для продуктовых.

Всюду закроют школы и детские сады.

Открытыми оставят аптеки, галантереи, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения.

На Новый год будет действовать запрет на массовые собрания. Людям также рекомендуют не устраивать праздничные запуски фейерверков.

Посещать богослужения не будут запрещать. Однако храмы Германии заставят временно отказаться от церковного пения. Большие богослужения можно будет посетить только по предварительной записи.

Предприниматели, которые из-за локдауна потеряют прибыль, получать ежедневную помощь.

​Компании, которым грозит банкротство, получат от 200 до 500 тысяч евро Обратите внимание! С начала пандемии в Германии зафиксировали 1,34 миллиона зараженных коронавирусом. Умерли более 20 тысяч инфицированных.