Запретят церковные песнопения и фейерверки: в Германии вводят локдаун
Правительство Германии вводит локдаун с 16 декабря. Рождество немцам позволят отпраздновать в узком семейном кругу с участием не более 5 человек.
Решение ввести локдаун приняла канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель Германии. Об этом сообщает DW.
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Что предусматривает локдаун в Германии
- По всей территории страны закроют магазины розничной торговли. Исключение сделают только для продуктовых.
- Всюду закроют школы и детские сады.
- Открытыми оставят аптеки, галантереи, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения.
- На Новый год будет действовать запрет на массовые собрания. Людям также рекомендуют не устраивать праздничные запуски фейерверков.
- Посещать богослужения не будут запрещать. Однако храмы Германии заставят временно отказаться от церковного пения. Большие богослужения можно будет посетить только по предварительной записи.
- Предприниматели, которые из-за локдауна потеряют прибыль, получать ежедневную помощь.
- Компании, которым грозит банкротство, получат от 200 до 500 тысяч евро
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