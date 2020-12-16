Заработок на экологии: активистка из Днепра "опекает" скандальный мусорный полигон
За чей счет живут экологические активисты, которые, на словах, жизнь готовы положить за благополучие украинцев? Где они работают?
Ответы на эти вопросы вы найдете в статье "Какие скелеты живут в шкафах экоактивистов из Днепра", в которой на конкретных примерах показано всю подноготную так называемого "экологического движения города".
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В материле, в частности, рассказывается о Янине Басистой, она – руководитель экологической общественной организации "Экосмарт" и симпатик экологической организации Save Dnipro.
Басистая, судя по ее страничке в Фейсбук, ездит на международные экологические форумы и трогательно защищает природу. В общем, настоящий общественный деятель.
Но есть и обратная сторона жизни экоактивиста, пишет автор статьи. Басистая, согласно данным Ю-контрол, является учредителем скандальной фирмы ООО "АЛЬТЕРРА ЕКО", которая хозяйничает на коммунальном мусорном полигоне Днепра, что поблизости Диевки. Зарегистрированная в Кипрском оффшоре компания "АЛЬТЕРРА ЕКО" когда-то якобы вложила в обустройство полигона 6 миллионов гривен и теперь хозяйничает по договору аутсорсинга на тамошней земле.
Коммунальный полигон под названим "Комплекс рационального использования и сбережения бытовых отходов "Правобережный" открыли в ноябре 2012 года неподалеку от Диевки. Тогдашнее руководство Днепра уверяло, что полигон построен по всем правилам, с соблюдением всех природоохранных норм. В СМИ сообщалось, что город заплатил 2 миллиона гривен за проект, а 6 – вложили инвесторы. Свалку запустили в рекордные сроки – за три месяца.
Полигон ТБО находится на балансе городского коммунального предприятия "Еко Дніпро". Но прокуратура подозревает, что с этим полигоном не все так чисто – с 2014 по 2016 год коммунальное предприятие горсовета Днепра "Еко Дніпро" перечислило на счета "АЛЬТЕРРА ЕКО" 2,5 миллиона гривен за работы, выполненные не в полном объеме. Эти деньги фирма перечислила на счета фиктивных компаний.
Тем временем, официальный полигон в Диевке оброс незаконными "спутниками" и ромскими таборами. И весь этот конгломерат чадит, воняет, травит окружающую среду…
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