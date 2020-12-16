За чей счет живут экологические активисты, которые, на словах, жизнь готовы положить за благополучие украинцев? Где они работают?

Ответы на эти вопросы вы найдете в статье "Какие скелеты живут в шкафах экоактивистов из Днепра", в которой на конкретных примерах показано всю подноготную так называемого "экологического движения города".

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В материле, в частности, рассказывается о Янине Басистой, она – руководитель экологической общественной организации "Экосмарт" и симпатик экологической организации Save Dnipro.

Басистая, судя по ее страничке в Фейсбук, ездит на международные экологические форумы и трогательно защищает природу. В общем, настоящий общественный деятель.

Но есть и обратная сторона жизни экоактивиста, пишет автор статьи. Басистая, согласно данным Ю-контрол, является учредителем скандальной фирмы ООО "АЛЬТЕРРА ЕКО", которая хозяйничает на коммунальном мусорном полигоне Днепра, что поблизости Диевки. Зарегистрированная в Кипрском оффшоре компания "АЛЬТЕРРА ЕКО" когда-то якобы вложила в обустройство полигона 6 миллионов гривен и теперь хозяйничает по договору аутсорсинга на тамошней земле.

Коммунальный полигон под названим "Комплекс рационального использования и сбережения бытовых отходов "Правобережный" открыли в ноябре 2012 года неподалеку от Диевки. Тогдашнее руководство Днепра уверяло, что полигон построен по всем правилам, с соблюдением всех природоохранных норм. В СМИ сообщалось, что город заплатил 2 миллиона гривен за проект, а 6 – вложили инвесторы. Свалку запустили в рекордные сроки – за три месяца.

Полигон ТБО находится на балансе городского коммунального предприятия "Еко Дніпро". Но прокуратура подозревает, что с этим полигоном не все так чисто – с 2014 по 2016 год коммунальное предприятие горсовета Днепра "Еко Дніпро" перечислило на счета "АЛЬТЕРРА ЕКО" 2,5 миллиона гривен за работы, выполненные не в полном объеме. Эти деньги фирма перечислила на счета фиктивных компаний.

Тем временем, официальный полигон в Диевке оброс незаконными "спутниками" и ромскими таборами. И весь этот конгломерат чадит, воняет, травит окружающую среду…

Детальнее о деятельности Янины Басистой читайте в статье "Какие скелеты живут в шкафах экоактивистов из Днепра".