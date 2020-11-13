Спикер Дмитрий Разумков, зараженный коронавирусом, рассказал, что чувствует себя "почти нормально". Политик продолжает работать дистанционно.

Ситуация с COVID-19 в Украине остается сложной. Об этом Разумков написал на своей странице в фейсбуке.

Читайте также У первого вицеспикера Руслана Стефанчука – коронавирус

Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно. Надеюсь, вирус пройдет быстро и без осложнений. Ситуация с распространением СОVID-19 сложная, но уверен, что коллеги вместе с Еленой Кондратюк сделают все, чтобы парламент и в дальнейшем эффективно выполнял свои функции,

- рассказал спикер.

Обратите внимание! Заместитель спикера Рады Елена Кондратюк заявила, что готова временно вести заседание парламента.

Кроме того, Разумков пожелал скорейшего выздоровления всем, кто сейчас болеют коронавирусом. Спикер в очередной раз подчеркнул, что украинцам необходимо заботиться о своей безопасности.

Что известно о коронавирусе у Разумкова

О своем заражении коронавирусом спикер сообщил 11 ноября.

Он подчеркнул, что чувствует себя нормально и продолжит работу в дистанционном режиме. Однако это не касается законодательной деятельности, ведь такая возможность не предусмотрена в регламенте.

Заметьте! За сутки 12 ноября в Украине зафиксировали 11 787 новых зараженных коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране обнаружили 512 652 зараженных.