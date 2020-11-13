Зараженный COVID-19 Разумков рассказал о своем самочувствии
Спикер Дмитрий Разумков, зараженный коронавирусом, рассказал, что чувствует себя "почти нормально". Политик продолжает работать дистанционно.
Ситуация с COVID-19 в Украине остается сложной. Об этом Разумков написал на своей странице в фейсбуке.
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Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно. Надеюсь, вирус пройдет быстро и без осложнений. Ситуация с распространением СОVID-19 сложная, но уверен, что коллеги вместе с Еленой Кондратюк сделают все, чтобы парламент и в дальнейшем эффективно выполнял свои функции,
- рассказал спикер.
Кроме того, Разумков пожелал скорейшего выздоровления всем, кто сейчас болеют коронавирусом. Спикер в очередной раз подчеркнул, что украинцам необходимо заботиться о своей безопасности.
Что известно о коронавирусе у Разумкова
- О своем заражении коронавирусом спикер сообщил 11 ноября.
- Он подчеркнул, что чувствует себя нормально и продолжит работу в дистанционном режиме. Однако это не касается законодательной деятельности, ведь такая возможность не предусмотрена в регламенте.
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