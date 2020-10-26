Армения привлекла внимание мира из-за войны с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Каков уровень жизни у граждан страны, ведущей войну?

Армения – одна из беднейших стран постсоветского пространства. В материале 24 канала мы узнали насколько зарплаты и пенсии армян отличаются от украинских.

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Уровень жизни в Армении

Зарплаты

В 2020 минимальная зарплата в Армении – 65 тысяч армянских драмов, как сообщает офис МВФ в Армении. Это чуть более 4 тысяч гривен или 142 доллара. Интересно, что минимальную зарплату подняли только в этом году, а последний раз ее пересматривали в 2015 году. Для сравнения в Украине минимальная зарплата составляет 5 тысяч гривен. А с 1 января 2021 года ожидают поднять "минималку" до 6 тысяч. Поэтому минимальные выплаты в Украине все же выше.

Средняя зарплата армян в августе составляла почти 186 тысяч драмов, пишет Trading Economics. Это почти 11 тысяч украинских гривен или более 387 долларов. Украинцы получают чуть больше. Средняя зарплата в Украине за аналогичный период составила 11 446 гривен, по данным Госстата. Соответственно и минимальные и средние зарплаты в Украине выше, чем в Армении.

Как у армян, так и у украинцев – одни из самых низких зарплат в мире. Интересно, что самыми высокими зарплатами могут похвастаться жители Люксембурга, которые минимально получают более 2 400 долларов, что эквивалентно почти 67 тысяч гривен, согласно данным сайта countryeconomy.com.

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Пенсии

В Армении нет понятия минимальной пенсии – есть базовая и социальная, которые составляют 8 тысяч драмов (472 гривны), пишет SSA. За каждый отработанный год к пенсии добавляют еще 450 драмов (27 гривен), умноженные на индивидуальный коэффициент. По этим данным трудно сказать меньше ли армянская пенсия украинской, которая составляет 1 712 гривен.

Целесообразнее будет сравнить средние пенсии, которые у Армении на уровне 42 тысяч драмов. Это почти 2 500 гривен или 88 долларов. Украинские пенсионеры в среднем получают 3 394 гривны, по данным ПФУ, что является на треть более высокой пенсией, чем у армян.

Выход на пенсию

В Украине мужчины и женщины будут выходить на пенсии одинаково – в 60 лет. Сейчас мужчины выходят в 60, а женщины в 59 лет и 6 месяцев. В Армении на пенсию выходят позже – в 63 года. Но, если человек в рамках накопительной системы насобирал достаточно денег, чтобы получать пятикратную базовую пенсию (2 360 гривен), то может выйти на пенсию в 55 лет.

Более поздний выход на пенсию в Армении вполне обоснован, ведь ожидаемая продолжительность жизни там более 75,5 лет, тогда как в Украине – 72,5 года. Об этом свидетельствуют данные worldometers.info.

ВВП на душу населения

ВВП на душу населения – один из показателей, который показывает уровень жизни. В Армении за 2019 год ВВП на душу населения составлял 4 622 доллара, а в Украине – 3 660 долларов. Несмотря на то, что зарплаты и пенсии в Армении ниже, довольно странно видеть, что ВВП на душу населения там выше. И это связано с малым количеством населения, ведь в Армении проживает менее 3 миллионов человек, а в Украине – около 42 миллионов.

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Экономика Армении

ВВП

В 2019 номинальный ВВП Армении составил 13,67 миллиарда долларов (127-е место в мире), а Украины – 153,78 миллиарда долларов, что ставит ее на 56-ю позицию в мире, по данным Всемирного банка. Поэтому экономика Украины более чем в 11 раз мощнее экономики Армении.

Импорт / экспорт

Главным торговым партнером Армении является Россия, на которую приходится 23,2% экспорта и 26,5% импорта, что делает Армению зависимой.

Армения также торгует с Украиной, хотя в относительно небольших объемах – 0,69% товаров и услуг Армения экспортирует в Украину, зато доля украинских товаров и услуг в Армении составляет 2,88%, что ставит Украину в 10 наибольших импортеров Армении.

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Почему экономика Армении слаба

История развития экономики Армении – это история борьбы с бедностью. После распада СССР именно Армению считали одной из самых слабых стран на постсоветском пространстве с экономической точки зрения.

В 2004 году большинство населения считались бедными, Однако в 2018 году доля бедных сократилась до 23,5%, согласно статистике правительства Армении.

Экономика Армении довольно активно развивалась и временами успешно боролась с бедностью пока не наступил мировой финансовый кризис 2008, который существенно отбросил экономику Армении. Всего несколько лет назад страна оправилась и снова начала стремительное развитие, демонстрируя одни из самых высоких темпов роста ВВП: 7,5% роста в 2017 году, 5,2% в 2018 и 7,6% роста в прошлом году.

Но пандемия коронавируса и кризис, который она вызвала, может снова отбросить экономику Армении. В марте страна ввела жесткие ограничения, а в апреле – локдаун. Однако Армения слишком быстро начала выходить из карантина, еще в мае, что привело к всплеску инфицирования. На сегодня в Армении один из самых высоких показателей заболевания и смертности в Европе и Центральной Азии.

В 2020 экономика Армении снова начала падать. За первое полугодие ВВП сократилось на 5,7% при том, что первые два месяца года до пандемии продемонстрировали рост в 9%.

Помимо пандемии, экономику Армении тяготит военный конфликт из-за Нагорного Карабаха, который юридически принадлежит Азербайджану, но фактически находится под контролем Армении. Подробно об этом конфликте рассказываем в материале Карта конфликта за Нагорный Карабах: какие территории освободил Азербайджан.