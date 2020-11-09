Азербайджан привлек внимание мира из-за войны с Арменией за Нагорный Карабах. Каков уровень жизни у граждан страны, находящейся в военном конфликте?

Азербайджан экономически сильнее своей соседки Армении и живется ли его гражданам лучше, чем украинцам? В материале 24 канала мы сравнили зарплаты, пенсии и ВВП азербайджанцев и украинцев.

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Уровень жизни в Азербайджане

Зарплаты

В 2020 минимальная зарплата в Азербайджане – 250 азербайджанских манатов, как сообщает сайт take-profit.org, ссылаясь на данные Государственного комитета по статистике Азербайджана. Это около 4 150 гривен или 147 долларов. Интересно, что минимальную зарплату резко подняли только в этом году, в прошлом году она была на уровне 2 350 гривен. Для сравнения в Украине минимальная зарплата составляет 5 тысяч гривен. А с 1 января 2021 года ожидают поднять "минималку" до 6 тысяч. Поэтому минимальные выплаты в Украине выше.

Средняя зарплата азербайджанцев в августе составляла 710 манатов. Это почти 11 800 украинских гривен или более 417 долларов. Украинцы в сентябре получили чуть больше. – почти 12 тысяч гривен, по данным Госстата. Что интересно, в Украине средняя зарплата с началом карантина почти ежемесячно росла, а в Азербайджане наоборот – начиная с марта зарплата падает. Соответственно и минимальные и средние зарплаты в Украине выше, чем в Азербайджане.

Как у азербайджанцев, так и у украинцев – одни из самых низких зарплат в мире. Интересно, что самыми высокими зарплатами могут похвастаться жители Люксембурга, которые минимально получают более 2 400 долларов, что эквивалентно почти 67 тысячам гривен, согласно данным сайта countryeconomy.com.

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Пенсии

В Азербайджане за последний год стремительно повысили пенсии – в 2019 году вдвое, а в этом году еще на 17%, сообщают Azernews со ссылкой на Министерство труда и соцзащиты.

Поэтому минимальная пенсия сейчас составляет 230 манатов. Это 3 800 гривен или 135 долларов.

сейчас составляет 230 манатов. Это или 135 долларов. Минимальная пенсия в Украине составляет 1 712 гривен, что более чем в 2 раза меньше.

Средние пенсии в Азербайджане также выше – на уровне 300 манатов. Это почти 5 тысяч гривен или 176 долларов. Украинские пенсионеры в среднем получают 3 394 гривны, по данным ПФУ, что является на треть меньшей пенсией, чем у азербайджанцев. Поэтому несмотря на более высокие зарплаты, Украина платит пенсионерам меньше, чем Азербайджан.

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Выход на пенсию

В Украине мужчины и женщины будут выходить на пенсии в 2021 году одинаково – в 60 лет. Сейчас мужчины выходят в 60, а женщины в 59 лет и 6 месяцев. В Азербайджане есть разница: женщины выходят на пенсию в 60, а мужчинам нужно доработать еще 3 года, что выйти на пенсию.

Азербайджанцы, которые не имеют достаточно рабочего стажа, чтобы получить пенсию, могут рассчитывать на социальную пенсию, но только в 62 (для женщин) и 67 (для мужчин) лет.

Более поздний выход на пенсию в Азербайджане частично обоснован продолжительностью жизни, ведь ожидаемая продолжительность жизни там более 73 лет, тогда как в Украине – 72,5 года. Об этом свидетельствуют данные worldometers.info.

ВВП на душу населения

ВВП на душу населения – один из показателей, который показывает уровень жизни. В Азербайджане за 2019 год ВВП на душу населения составил 4 689 долларов, а в Украине – 3 660 долларов. Частично более высокий ВВП на душу населения в Азербайджане связан с тем, что население там в 4 раза меньше.

Экономика Азербайджана

ВВП

В 2019 номинальный ВВП Армении составил 48,05 миллиарда долларов (86 место в мире), а Украины – 153,78 миллиарда долларов, что ставит ее на 56 позицию в мире, по данным Всемирного банка. Поэтому экономика Украины более чем в 3 раза мощнее экономики Азербайджана.

Импорт / экспорт

Главным торговым партнером Азербайджана является Италия, на которую приходится 30% экспорта. Важными партнерами по экспорту также являются Турция и Израиль.

Зато больше всего товаров и услуг Азербайджан импортирует из России (15,8%), Турции (13,1%) и Великобритании (11%). Напомним, что Азербайджан сейчас находится в военном конфликте с Арменией, которую поддерживает Россия. А сам Азербайджан поддерживает Турция. Поэтому при условии эскалации конфликта стороны могут использовать торговые рычаги влияния.

Азербайджан также торгует с Украиной, экспортируя сюда 1,85% всех товаров и услуг. Украина является важным импортером Азербайджана – 3,06%, попав в 10 стран по объему импорта. Со своей стороны Азербайджан также является важным партнером Украины, покупая почти 5% наших товаров и услуг.

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Почему экономика Азербайджана слабая

Коррупция является одним из факторов, которые сдерживают развитие экономики Азербайджана. В прошлом году Азербайджан занял 126 позицию из 180 в рейтинге "Наименее коррумпированных стран мира" по версии Transperancy International. Интересно, что Украина оказалась на этой отметке вместе с Азербайджаном. Обе набрали всего 30 баллов из 100 по шкале противостояния коррупции.

На экономику Азербайджана сейчас одновременно давят несвоевременные реформы, пандемия и падение цен на нефть на мировых рынках.

Четыре главные проблемы Азербайджана:

Невыполнение правительством обязательств по экономическим реформам в течение многих лет увеличило стоимость дальнейших реформ и поставило экономику в сложную ситуацию.

Несистематические и неполные меры правительства по нейтрализации последствий пандемии на экономику существенно снижают способность бизнеса развиваться и вернуть то, что потеряли.

Цены на нефть до сих пор существенно ниже прошлогодних – около 40 долларов на баррель нефти марки Brent. Это негативно сказывается не только на уменьшении доходов бюджета, но и на внешнеторговом обороте и платежном балансе.

Экономику Азербайджана также тяготит военный конфликт из-за Нагорного Карабаха, который юридически принадлежит Азербайджану, но фактически находится под контролем Армении. Подробно об этом конфликте рассказываем в материале Карта конфликта за Нагорный Карабах: какие территории освободил Азербайджан.

Это все увеличивает риск девальвации национальной валюты. Азербайджан долго приходил в себя от предыдущего кризиса, поэтому и в этот раз экономику Азербайджана может ждать длительная и глубокая рецессия.

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Экономика Азербайджана посредственна

В 2017 году американское издание Quartz провело интересное исследование, в рамках которого выяснили, что экономика Азербайджана лучше всего соответствует представлениям о посредственной экономике. Они сравнили средние показатели в мире такие как безработица, ВВП, инфляция, объемы торговли к ВВП и т. п. и определили, что Азербайджан лучше всего им соответствует.