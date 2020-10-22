В сентябре 2020 года 13 народных депутатов заработали за свою работу более 50 тысяч гривен. Наибольшую зарплату получил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук – почти 60 тысяч гривен.

О суммах зарплат народных депутатов Украины в сентябре 2020 года сообщил аппарат Верховной Рады в ответ на запрос "Украинской правды". Интересно Венедиктова пожаловалась Совету Европы на низкие зарплаты украинских прокуроров Кто из депутатов получил самые высокие зарплаты: Руслан Стефанчук ("Слуга народа") – 59 тысяч 823 гривны,

Александр Качный ("ОПЗЖ") – 56 тысяч 833 гривны,

Даниил Гетманцев – "Слуга народа") - 56 тысяч 752 гривны,

Григорий Мамка ("ОПЗЖ") – 53 тысячи 335 гривен,

Иван Калаур ("Слуга народа") - 53 тысячи 44 гривны,

Михаил Макаренко ("ОПЗЖ") – 53 тысячи 44 гривны,

Михаил Цимбалюк ("Батькивщина") – 53 тысячи 44 гривны,

Валерий Лунченко ("Доверие") – 52 тысячи 553 гривны,

Владимир Арешонков ("Доверие") – 51 тысяча 925 гривен,

Николай Стефанчук ("Слуга народа") – 51 тысяча 667 гривен,

Иван Кириленко ("Батькивщина") – 51 тысяча 499 гривен,

Александр Копыленко ("Слуга народа") – 51 тысяча 499 гривен,

Андрей Одарченко ("Слуга народа") – 50 тысяч 893 гривны. Сколько заработали главы фракций: Давид Арахамия ("Слуга народа") – 44 тысячи 142 гривны,

Ирина Геращенко ("Европейская Солидарность") – 44 тысячи 142 гривны,

Сергей Рахманин ("Голос") – 44 тысячи 142 гривны,

Юлия Тимошенко ("Батькивщина") - 8 тысяч 627 гривен. Как считают зарплаты депутатам Как и на многих государственных должностях, зарплату народного депутата высчитывают с помощью прожиточного минимума. Каждый депутат получает от 10 до 12 минимумов – от 21 тысячи 20 гривен до 25 тысяч 224 гривен.

Кроме самой зарплаты, депутатам также начисляют различные надбавки – за научную степень, почетные звания, интенсивность труда и тому подобное. Надбавка за интенсивность труда может равняться окладу.

Впрочем есть и такие депутаты, которые получают меньше оклада, как, например, Юлия Тимошенко. В таких случаях депутатам минусуют зарплату за прогулы работы.