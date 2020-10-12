США – страна с сильнейшей экономикой в мире. Насколько уровень жизни там лучше, чем в Украине, и далеко ли нам до американской мечты?

Украинские студенты ездят в США на заработки, а некоторые семьи и вообще переселяются на постоянное жительство. В материале 24 канала мы узнали насколько лучше живется американцам, чем украинцам, сравнив зарплаты, пенсии и ВВП.

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Уровень жизни в США

Зарплаты

В 2020 минимальная зарплата в США – 1 257 долларов, пишет countryeconomy.com. Это более 35 500 гривен. Для сравнения в Украине минимальная зарплата в 7 раз ниже – 5 тысяч гривен. Однако в США принято определять уровень зарплаты за час или за год. Минимальная оплата часа работы составляет 7,25 доллара. Но каждый штат устанавливает свой минимум и в большинстве этот минимум выше.

В августе по данным Федерального бюро статистики труда, средняя недельная зарплата в США была на уровне 1 020 долларов. Умножим эту сумму на 4, чтобы понять примерную среднюю месячную зарплату и получим 4 080 долларов, что эквивалентно свыше 115 тысяч гривен. Средняя зарплата в Украине в августе составила 11 446 гривен, по данным Госстата. Это почти в 10 раз меньше, чем получают американцы.

Обратите внимание, что это зарплата до налогообложения.

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Пенсии

В США довольно сложная пенсионная система из-за наличия различных государственных и негосударственных пенсионных фондов. Поэтому не существует такого понятия, как минимальная пенсия. Но в среднем могут рассчитывать на 1 503 доллара от социального страхования, согласно данным администрации соцстрахования, то есть 42 тысячи гривен. Но это и близко не составляет весь доход пенсионеров в США, которые привыкли откладывать на собственную пенсию заранее.



Пенсионеры в США значительно состоятельнее, чем украинские / GettyImages

В Украине минимальная пенсия – 1 712 гривен, а средняя – около 3 400 гривен.

В Украине мужчины и женщины будут выходить на пенсию одинаково – в 60 лет. Сейчас мужчины выходят в 60, а женщины в 59 лет и 6 месяцев. Американцы становятся пенсионерами позже – в 66 лет, но этот возраст постепенно увеличивают до 67 лет.

Поздний выход на пенсию в США вполне обоснован, ведь ожидаемая продолжительность жизни там более 79 лет, тогда как в Украине – 72,5 года. Об этом свидетельствуют данные worldometers.info.

ВВП на душу населения

ВВП на душу населения – один из показателей уровня жизни. В США за 2019 год ВВП на душу населения составил 65 112 долларов, а в Украине – 3 660 долларов, что почти в 18 раз меньше. И это неудивительно, ведь экономика США пока самая мощная в мире.

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Экономика США

ВВП

В 2019 номинальный ВВП США, самой мощной экономики в мире, составил 21,4 триллиона долларов, а Украины – 153,78 миллиарда долларов, что ставит ее на 56-ю позицию в мире, по данным Всемирного банка.

Импорт / экспорт

В прошлом году торговля (сумма экспорта и импорта) в США составила четверть от ВВП. Для сравнения в Украине доля торговли достигла 90%, что показывает нашу зависимость от внешних рынков. Зато США менее зависимы из-за огромного внутреннего рынка, который одновременно обеспечивает и спрос, и предложение на товары и услуги.

Но если говорить о торговле, США почти вдвое больше покупает, чем продает. Именно это хочет изменить президент Трамп, вступив в напряженные отношения с Китаем в отношении торговой сделки.



США и Китай договорились о первой фазе торговой сделки / GettyImages

Сейчас основными партнерами США по экспорту являются Мексика, Канада и Китай, а по импорту – Китай, Мексика и Канада.

Отношения с США и Украиной для нас значительно важнее, чем для американцев. США завозит к нам лишь 0,05% со всего экспорта, а для нас это 4,01%. Тоже самое и с импортом: Украина 2,43% своих товаров и услуг продает на американский рынок, что составляет лишь 0,17% экспорта в США.

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Как США стали сильнейшей экономикой мира

Доминированию своей экономики в мире США обязаны многим факторам. Вот несколько из них:

Расположение США. Соединенные Штаты – одна из крупнейших стран, которую омывают 2 океана. Она богата разного рода ресурсами, а ни одна из соседних стран никогда не представляла военной угрозы.



Соединенные Штаты – одна из крупнейших стран, которую омывают 2 океана. Она богата разного рода ресурсами, а ни одна из соседних стран никогда не представляла военной угрозы. Индустриализация в США проходила быстрее, чем в Европе.



проходила быстрее, чем в Европе. Первая и Вторая мировые войны. В то время как войны разорили Европу и отбросили ВВП на несколько лет назад, США из-за своего расположения остались неуязвимыми. Более того, они продолжали развиваться и активно торговали с Европой, поставляя все необходимое для войны.



В то время как войны разорили Европу и отбросили ВВП на несколько лет назад, США из-за своего расположения остались неуязвимыми. Более того, они продолжали развиваться и активно торговали с Европой, поставляя все необходимое для войны. Доллар. Во время войн особое место в мире получил и доллар. Благодаря торговле США нарастили огромные запасы золота, а казна других стран из-за войны опустела. Поэтому решили прикрепить свои валюты к доллару, который был прикреплен к золоту. Это и стало началом пути доллара к статусу резервной валюты, что обеспечило ему стабильность и привлекательность.

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Сейчас на экономическую гегемонию США в мире посягает Китай, вторая в мире экономика. Ранее эксперты The Economist прогнозировали, что в 2020 году начнется мировой кризис из-за торговой войны между США и Китаем. Но этого не произошло, потому что неожиданно для всех появился коронавирус, который и стал причиной кризиса.