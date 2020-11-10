Зарплаты премьер-министров: кто получал больше всего
Средние зарплаты в правительстве экс-премьер-министра Алексея Гончарука составляли от 32 до 100 тысяч гривен. Однако с 2020 года алгоритм начисления зарплат чиновникам изменился.
Меньше всего во времена Гочарука получал министр Кабмина Дмитрий Дубилет, а больше всего – глава МВД Арсен Аваков. Об этом сообщает "Украинская правда".
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Самую высокую зарплату среди премьеров с 2010 года получал Гончарук.
Как чиновникам начисляют зарплаты
- Правда, в начале 2020 года систему выплат чиновникам изменили. Теперь зарплату рассчитывают, опираясь на среднемесячную украинскую зарплату.
- Например, в этом году в первом квартале точка отсчета для министров составляла 11 тысяч гривен, во втором – 10,8 тысячи. Далее сумму умножают на коэффициент.
- Оклады премьер-министров, вице-премьеров и министров составляют 5 среднемесячных зарплат, заместителей – 4,5 зарплаты.
- Кстати, у министров забрали доплаты за интенсивность труда. Премии руководителям министерств будут начислять только по результатам отчета о выполнении задач программы деятельности Кабмина. Сумма премии не может быть больше оклада.
- В сентябре руководство Кабмина, в частности премьер Денис Шмыгаль, получили одинаковую сумму – по 55,8 тысячи гривен без учета налогов.
Зарплаты премьеров с 2010 года / инфографика "Украинской правды"
Зарплаты премьеров во времена Зеленского / инфографика "Украинской правды"
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