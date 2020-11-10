Средние зарплаты в правительстве экс-премьер-министра Алексея Гончарука составляли от 32 до 100 тысяч гривен. Однако с 2020 года алгоритм начисления зарплат чиновникам изменился.

Меньше всего во времена Гочарука получал министр Кабмина Дмитрий Дубилет, а больше всего – глава МВД Арсен Аваков. Об этом сообщает "Украинская правда". К теме Меньше, чем при Януковиче: какие сейчас зарплаты у народных депутатов Самую высокую зарплату среди премьеров с 2010 года получал Гончарук. Как чиновникам начисляют зарплаты Правда, в начале 2020 года систему выплат чиновникам изменили. Теперь зарплату рассчитывают, опираясь на среднемесячную украинскую зарплату.

Например, в этом году в первом квартале точка отсчета для министров составляла 11 тысяч гривен, во втором – 10,8 тысячи. Далее сумму умножают на коэффициент.

Оклады премьер-министров, вице-премьеров и министров составляют 5 среднемесячных зарплат, заместителей – 4,5 зарплаты.

Кстати, у министров забрали доплаты за интенсивность труда. Премии руководителям министерств будут начислять только по результатам отчета о выполнении задач программы деятельности Кабмина. Сумма премии не может быть больше оклада.

В сентябре руководство Кабмина, в частности премьер Денис Шмыгаль, получили одинаковую сумму – по 55,8 тысячи гривен без учета налогов.

Зарплаты премьеров с 2010 года / инфографика "Украинской правды"

Зарплаты премьеров во времена Зеленского / инфографика "Украинской правды"