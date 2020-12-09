В Харькове секретарем горсовета избрали заместителя Геннадия Кернеса Игоря Терехова. Сам Кернес не присутствовал на первом заседании, ведь до сих пор находится в немецкой клинике "Шарите".

Кандидатуру Терехова якобы поддержал лично Геннадий Кернес в электронном письме из клиники. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.

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В общем кандидатуру Терехова поддержали 73 из 75 депутатов, которые голосовали на сессии горсовета 9 декабря. Председательствующий на сессии Александр Новак заявил, что получил электронное письмо от Геннадия Кернеса, где тот предлагает Игоря Терехова на должность секретаря. Подлинность письма якобы проверили действительной электронной подписью Кернеса.

Стоит отметить, что Терехов был единственным претендентом на эту должность, а в избирательном бюллетене указано только его имя. В ходе тайного голосования против его назначения выступил лишь один депутат, еще один – воздержался.



Игоря Терехова избрали новым секретарем Харьковского горсовета / Фото Харьковского городского совета

Куда исчез Геннадий Кернес

Мэр Харькова не появлялся на публике с 23 августа. 10 сентября спикер горсовета Харькова Юрий Сидоренко заявил, что Кернес находится на больничном.

А уже 15 сентября он подтвердил, что у городского головы двустороннее воспаление легких из-за заражения коронавирусом. К тому же у Геннадия Кернеса усложнились хронические болезни и старые травмы.

Сначала Кернес лечился в Харьковской больнице №17. Однако ночью 16 сентября был госпитализирован спецсамолётом для перевозки больных Bombardier Challenger в Германию. Друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс сообщил, что главу Харькова доставили в клинику "Шарите".

Окружение мэра Харькова Геннадия Кернеса отрицает заявления о якобы его смерти. В частности, информацию о смерти Кернеса опроверг нам пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Больше о состоянии Геннадия Кернеса – читайте по ссылке.

Как прошло заседание

Депутаты Харьковского горсовета на сессии в среду избрали руководство постоянных комиссий. Более половины комиссий возглавили представители "Блока Кернеса". Против предложенного проекта решения выступили депутаты от "Блока Светличной "Вместе!" Дмитрий Булах и Игорь Черняк. По их мнению, руководящие должности в комиссиях были распределены неравномерно между представителями фракций.

Согласно пропорциональному распределению, "Блок Кернеса" имеет право на 4-5 комиссий. А в этом проекте он возглавляет 6 комиссий. Фракция "Европейской солидарности" имеет право на 1-2 комиссии, а она получила 3 ​​комиссии. Наша партия не получила ни одной комиссии, хотя имела право на голову 1 комиссии. Значит, что "Блок Кернеса" и фракция "Европейской солидарности" образовали коалицию,

– сказал Булах.

Однако большинство депутатов не прислушались к аргументам коллег из "Блока Светличной" и проголосовали за предложенный проект решения.

Какие партии возглавили комиссии Харьковского горсовета

6 комиссий возглавили представители "Блока Кернеса – Успешный Харьков";

3 – депутаты от "Европейской солидарности";

1 – представители "ОПЗЖ";

1 – депутаты "Слуги народа".

Депутаты от "Блока Светличной" и "Партии Шария" не возглавили ни одной постоянной комиссии.