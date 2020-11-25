Лидеры делегаций в Трехсторонней контактной группе провели очередную встречу в формате видео-конференции 25 ноября. Украину на встрече уже традиционно представлял Леонид Кравчук. В ходе разговора он высказал ряд требований, которые делегации должны обсудить на следующих встречах.

Во время встречи Леонид Кравчук настоял, что для установления мира на Донбассе нужно соблюдать весь комплекс договоренностей в нормандском формате и в минском процессе. Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ в своем фейсбуке.

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В нынешней ситуации, когда переговоры фактически не дают результатов, украинская делегация предлагает до конца 2020 года провести новую встречу в нормандском формате.

Украинская делегация убеждена, что консолидированная позиция лидеров государств нормандского формата будет главным указателем для дальнейшей работы, в том числе и в рамках Трехсторонней контактной группы.

Поэтому украинская делегация инициировала проведение на следующей неделе внеочередного заседания ТКГ, на котором нужно рассмотреть ряд важных вопросов:

освобождение удерживаемых лиц,

разблокировка российской стороной работы КПВВ,

финализация договоренности о 19 участков разминирования,

финализация договоренности о 4 новых участках разведения,

обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины,

международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.

Кроме того, Леонид Кравчук выступил с требованием, чтобы Россия расследовала среди своих войск убийство украинского воина Вячеслава Минкина, которое случилось 24 ноября. Он также призвал СММ ОБСЕ содействовать в этом расследовании.