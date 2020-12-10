Шевченковский райсуд Киева 10 декабря проведет закрытое заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. В зал суда пустят только представителей медиа.

Заседание по делу об обвинении Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь будут транслировать онлайн. Об этом сообщает Шевченковский районный суд Киева на своей странице в фейсбуке.

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На суд не допустят лиц, которые не являются участниками судебного процесса, кроме СМИ, освещающих ход судебного разбирательства. Причина – карантинные ограничения, а также обеспечение безопасности для лиц, которые участвуют в уголовном производстве.

Что этому предшествовало

21 октября во время оглашения решения суда присяжных, поручители и другие неизвестные лица, находившиеся на заседании, начали громко кричать, нецензурно и пренебрежительно высказываться о присяжных и прокуроре. Они вели себя агрессивно и нарушали порядок в зале суда.

Дело об убийстве Шеремета: последние новости

Шевченковский райсуд Киева 21 октября продлил меры пресечения 3 обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета: