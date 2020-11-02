Представители правящей фракции "Слуга народа" в Верховной Раде провели заседание 2 ноября. Ключевой темой собрания накануне начала пленарной рабочей недели парламента было скандальное решение Конституционного Суда об отмене электронного декларирования и полномочий НАПК. Участие в заседании принял президент Владимир Зеленский.

Провластные парламентарии обсудили с президентом его законопроект, призванный обновить состав Конституционного Суда. О ходе и результатах заседания фракции "Слуги народа" рассказывает 24 канал.

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Да, во время заседания глава государства призвал фракцию поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КСУ.

Зеленский сказал "слугам": если не восстановить доверие общества к Конституционному Суду, страна потеряет возможность получить любую международную финансовую помощь. Кроме того, по его словам, под угрозой уже оказались безвизовый режим Украины с Европейским Союзом, а также поддержка со стороны ЕС, НАТО, Международного валютного фонда и других международных партнеров.

Владимир Зеленский отметил, что невозможно восстановить действие антикоррупционного законодательства без принятия решения об увольнении судей Конституционного Суда.

Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. В противном случае вы защищаете судей Конституционного Суда,

– сказал Владимир Зеленский нардепам.

Послушают ли "слуги" президента

По словам заместителя председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Галины Янченко, фракция "Слуга народа" готова поддержать президентский законопроект, если "не будут найдены менее болезненные решения".

Она также пояснила, что имеет в виду под "менее болезненными решениями".

Это, среди прочего, отставка главы КС и других судей, которые принимали решения в нарушение закона,

– сказала Янченко.

Народный депутат отметила, что парламентарии повлиять на такое решение судей не могут.

"Пусть это будет мое субъективное мнение, но КС принял это решение с нарушением и духа и буквы закона. Они подорвали доверие к КСУ... Когда это доверие подорвано, единственное, что могут судьи последнее хорошее сделать для этой страны – это просто уйти со своего поста", – ответила она.

В заседании фракции, кроме Зеленского, участвовали глава Офиса Президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Коротко о скандальном решении КСУ: