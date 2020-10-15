Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе заседала в режиме видеоконференции 14 октября. О чем говорили и о результатах переговоров рассказали в пресс-службе Офиса Президента.

В начале заседания ТКГ 14 октября глава украинской делегации Леонид Кравчук, как пишет Офис Президента, поздравил стороны ТКГ с Днем защитника Украины.

Обратите внимание Диалог с Россией обязательно продолжится, – Разумков

Впоследствии глава наблюдательной миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик обратил внимание на 80 дней постоянной тишины на линии соприкосновения на Донбассе, которой следует придерживаться и в дальнейшем.

Что происходило во время заседания ТКГ 14 октября и о чем удалось договориться

В подгруппе по вопросам безопасности

Представители от ОБСЕ обратили внимание на то, что не следует столько внимания посвящать политическим вопросам – надо решать практические проблемы. Например, об обновленном плане разминирования.

В социально-экономической подгруппе

Украинцы в который раз напомнили о необходимости отправить наблюдателей МАГАТЭ в оккупированные районы Донбасса для мониторинга хранения радиоактивных материалов.

В гуманитарной подгруппе

Обсуждали взаимное освобождение удерживаемых лиц. Известно, что украинская сторона передала список из четырех категорий таких лиц. От оккупантов никаких списков не поступало.

Однако стороны готовы одновременно открыть два новых КПВВ в Луганской области уже в начале ноября, о чем договаривались еще в Париже в декабре 2019 на саммите "нормандской четверки".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в этот день, 14 октября, находился с рабочей поездкой в Донецкой области. После этой поездки, по словам главы ОП Ермака, возник "самый странный фейк года".