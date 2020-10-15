Оккупанты не предоставили списков на обмен: результаты заседания ТКГ 14 октября
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе заседала в режиме видеоконференции 14 октября. О чем говорили и о результатах переговоров рассказали в пресс-службе Офиса Президента.
В начале заседания ТКГ 14 октября глава украинской делегации Леонид Кравчук, как пишет Офис Президента, поздравил стороны ТКГ с Днем защитника Украины.
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Впоследствии глава наблюдательной миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик обратил внимание на 80 дней постоянной тишины на линии соприкосновения на Донбассе, которой следует придерживаться и в дальнейшем.
Что происходило во время заседания ТКГ 14 октября и о чем удалось договориться
В подгруппе по вопросам безопасности
- Представители от ОБСЕ обратили внимание на то, что не следует столько внимания посвящать политическим вопросам – надо решать практические проблемы. Например, об обновленном плане разминирования.
В социально-экономической подгруппе
- Украинцы в который раз напомнили о необходимости отправить наблюдателей МАГАТЭ в оккупированные районы Донбасса для мониторинга хранения радиоактивных материалов.
В гуманитарной подгруппе
- Обсуждали взаимное освобождение удерживаемых лиц. Известно, что украинская сторона передала список из четырех категорий таких лиц. От оккупантов никаких списков не поступало.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в этот день, 14 октября, находился с рабочей поездкой в Донецкой области. После этой поездки, по словам главы ОП Ермака, возник "самый странный фейк года".
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