ТКГ снова провела заседание: согласилась ли Россия разблокировать КПВВ на Донбассе
Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Сторонам не удалось решить вопрос возобновления работы контрольных пунктов въезда – выезда.
Гуманитарная подгруппа 24 ноября снова продолжила обсуждение технических вопросов по обеспечению работы контрольных пунктов въезда – выезда "Счастье" и "Золотое". Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
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Эти КПВВ украинская сторона открыла в ноябре, выполняя договоренности "нормандской четверки".
Российская сторона заняла малопонятную позицию, на что им, в частности, указывают международные посредники,
– отметили с украинской стороны.
Такой же "малопонятной позиции" представители России придерживаются и по обмену пленными.
Работа КПВВ на Донбассе: основное
- Украинская сторона 10 ноября открыла 7 контрольных пунктов на линии разграничения, они ежедневно работают с 8:00 до 16:00.
- Россия уже 2 недели блокирует работу КПВВ. Людей возвращают на подконтрольную Украине территорию.
- Разблокировать пункты въезда – выезда Россию просили Великобритания, Германия и Франция.
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