Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Сторонам не удалось решить вопрос возобновления работы контрольных пунктов въезда – выезда.

Гуманитарная подгруппа 24 ноября снова продолжила обсуждение технических вопросов по обеспечению работы контрольных пунктов въезда – выезда "Счастье" и "Золотое". Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

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Эти КПВВ украинская сторона открыла в ноябре, выполняя договоренности "нормандской четверки".

Российская сторона заняла малопонятную позицию, на что им, в частности, указывают международные посредники,

– отметили с украинской стороны.

Такой же "малопонятной позиции" представители России придерживаются и по обмену пленными.

Работа КПВВ на Донбассе: основное