В Верховной Раде 3 ноября продолжается заседание, депутаты хотят возобновить электронное декларирование. В то же время пока неизвестно, когда будут рассматривать законопроекты по КСУ, ведь сначала их должны утвердить в комитетах.

В разрешении кризиса с Конституционным Судом Украины есть несколько механизмов. Об этом сообщает корреспондент 24 канала.

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В частности, чтобы лишить судью КСУ должности, ему должны вынести приговор о том, что он виновен. Депутаты от партии "Голос" обратились к ГБР о расследование соответствующего дела, ведь таким способом можно было бы привлечь судей к ответственности.

Законопроекты по КСУ

Главным в Раде является законопроект президента, однако даже после того, как 2 ноября Зеленский встречался с фракцией – решение нардепов является неоднозначным. Часть депутатов готова проголосовать за такое решение, однако кое-кто отметил, что законопроект президента нужно дорабатывать и немного изменять.

Закон, который подал президент – это его политическая позиция. Сейчас она является жесткой, но мы должны дать возможность парламенту и президенту принять сбалансированный закон,

– Качура.

Также есть альтернатива, к которой склоняется большинство депутатов – так называемый проект Разумкова, по которому разрешается вернуть декларирование в таком виде, в котором оно было раньше, а в течение 2 месяцев можно будет дорабатывать сам закон. Нардепы считают, что это решение является более юридическим.

По словам нардепа от "Слуги народа" Александра Корниенко, законопроект восстанавливает те положения, которые признали неконституционными. Однако именно этот закон еще не признали неконституционным, то есть какое-то время он просуществует, отметил депутат.

Решение, которое предлагает увеличить кворум среди судей

Депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин отметил, что соответствующее решение не заблокирует работу КСУ, однако можно заполнить квоту ВР. По его словам, это не позволит:

развалить рынок земли,

признать неконституционным Верховный Антикоррупционный суд,

запретить фонду гарантирования вкладов подписать внутренние распоряжения и фактически вернуть Коломойскому "Приватбанк".

Справка. Подробнее о скандале вокруг решения Конституционного Суда Украины о декларировании – читайте в материалах 24 канала.



КСУ отменил е-декларирование / Инфографика 24 канала