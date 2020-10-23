В итальянском апелляционном суде готовится к выступлению защита Виталия Маркива. Арсен Аваков заявляет, что адвокаты нацгвардейца предоставят убедительные аргументы относительно его невиновности.

Это уже четвертое слушание по апелляционному делу украинского нацгвардейца Маркива, сообщает пресс-служба МВД.

Ранее К делу нацгвардейца Маркива приобщили перевод, который доказывает его невиновность

Однако 23 октября защита предоставит убедительные аргументы невиновности гвардейца Маркива, того, что это дело – очередное проявление российской гибридной войны.

Аваков рассчитывает на то, что это решение суда будет определяющим и совсем скоро украинец сможет вернуться домой.

Мы ожидаем, что доказательства защиты будут убедительны. Аргументы, которые мы представили суду, уверят в том, что наш солдат не виноват,

– отметил министр.

Он также добавил, что со стороны Национальной федерации итальянской прессы появилось заявление об угрозах из Украины адвокату семьи Роккелли – Алессандре Баллерини.

"Эти угрозы появились в канун заседания суда, а обращение о них прозвучало публично ко всем высшим органам итальянского правосудия, кроме прокуратуры, в которую должна была подать заявление потерпевшая", – подчеркнул глава МВД.

Аваков заверил, что еще одна составляющая гибридной атаки на Маркива и на дело, которое 23 октября рассматривают в суде.