Защита Маркива предоставит суду убедительные аргументы его невиновности, – Аваков
В итальянском апелляционном суде готовится к выступлению защита Виталия Маркива. Арсен Аваков заявляет, что адвокаты нацгвардейца предоставят убедительные аргументы относительно его невиновности.
Это уже четвертое слушание по апелляционному делу украинского нацгвардейца Маркива, сообщает пресс-служба МВД.
Ранее К делу нацгвардейца Маркива приобщили перевод, который доказывает его невиновность
Однако 23 октября защита предоставит убедительные аргументы невиновности гвардейца Маркива, того, что это дело – очередное проявление российской гибридной войны.
Аваков рассчитывает на то, что это решение суда будет определяющим и совсем скоро украинец сможет вернуться домой.
Мы ожидаем, что доказательства защиты будут убедительны. Аргументы, которые мы представили суду, уверят в том, что наш солдат не виноват,
– отметил министр.
Он также добавил, что со стороны Национальной федерации итальянской прессы появилось заявление об угрозах из Украины адвокату семьи Роккелли – Алессандре Баллерини.
"Эти угрозы появились в канун заседания суда, а обращение о них прозвучало публично ко всем высшим органам итальянского правосудия, кроме прокуратуры, в которую должна была подать заявление потерпевшая", – подчеркнул глава МВД.
Аваков заверил, что еще одна составляющая гибридной атаки на Маркива и на дело, которое 23 октября рассматривают в суде.
В чем обвиняют Маркива?
В 2019 году суд в итальянском городе Павия приговорил к 24 годам заключения нацгвардейца Виталия Маркива. Его признали виновным в гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова на Донбассе еще в 2014 году. Украина настаивает на непричастности украинца к преступлению. По информации следствия, двое журналистов погибли в результате обстрела российско-террористических войск.