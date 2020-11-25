Конституционный кризис, провал в экономике, набирающая обороты пандемия COVID-19, "наэлектризованное" общество. Для нас эта зима будет сложной, для Зеленского – решающей. "Слуги" либо берут ситуацию под контроль, либо могут паковать чемоданы.

От профессионализма и скоординированности их действий сейчас зависит, быть этой стране или нет. Однако вместо сплочения наблюдаем откровенное вредительство.

На днях скандальный глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обвинил своих коллег – нардепов от "Слуги народа" и даже руководителя фракции в коррупции и лоббизме. Причиной нападок Гетманцева стал законопроект №3656 об уменьшении ставки НДС для аграриев до 14%. Инициаторы принятия законопроекта – два десятка депутатов из разных фракций и групп, в том числе "слуги" во главе с Давидом Арахамией и главой аграрного комитета Николаем Сольским. Документ поддержали аграрные ассоциации, Минфин и налоговая. Что говорить, совсем недавно его поддерживал и сам Гетманцев!

16 июля 2020 года комитет Гетманцева рассмотрел этот законопроект и рекомендовал Раде принять его за основу. Согласно стенограмме, Гетманцев ни слова не сказал против и как глава комитета лично подписал его решение. Больше того, он поддержал законопроект в первом чтении.

Однако уже 17 ноября, когда все тот же налоговый комитет рассматривал этот же законопроект перед вторым чтением, Гетманцев неожиданно выступил категорически против. Показательно его позиция оказалась созвучна позиции скандальных нардепов Ольги Василевской-Смаглюк и Александра Дубинского. На заседании комитета они активнее других настаивали на том, чтобы Рада не голосовала за 3656.

"Мы говорим о снижении НДС для индустрии на 6%. Почему именно для этой индустрии? Является ли такая норма указанием того, что у аграриев все плохо, а у остальных индустрий все хорошо? Является ли это указанием того, что только эту индустрию мы поддерживаем или что только здесь у нас есть цепочка производственная, которая может использоваться для скруток? … Я категорически против принятия таких законопроектов. Это мало того, что социально несправедливо, но и говорит о том, что у нас есть слишком сильное аграрное лобби в Верховной Раде", – сказал Дубинский.

Его коллега Василевская-Смаглюк вторила: законопроект 3656 якобы не одобрен Кабмином и нарушает европейское законодательство: "Есть вывод главного юридического управления, где написано, что нет вывода правительства. Если мы следуем европейскому законодательству, то в европейской директиве четко написано, что наименьшая ставка НДС, которая может быть, от 15%".

Позиция Гетманцева, который резко стал против, удивила его коллег по комитету. "Очень странная ваша позиция. Вы же представитель провластной политической силы, глава такого серьезного профильного комитета. Огромная дыра в бюджете – вы наоборот должны быть за этот законопроект, если вы поддерживаете президента, борьбу с коррупцией. А судя по вашей риторике, у меня складывается впечатление, что вы наоборот говорите о том, что это должно в агросекторе продолжаться. Мы довольно часто на комитете снижаем исходящий НДС на другие группы товаров, и вы голосуете. Странно что вы не делаете это для экспортно ориентированной отрасли. Тем более есть вывод Минфина, вы это знаете, вывод налоговой, которая двумя руками за", – сказал нардеп, представитель группы "Доверие" Олег Кулинич.

Так что же произошло с Гетманцевым? С самим законопроектом все нормально: он снизит налоговое бремя аграриев, что особенно важно в условиях пандемии, попутно будет стимулировать производство и детенизацию АПК. Немаловажно, предлагаемый законопроектом механизм делает скрутки НДС экономически невыгодными. По разным оценкам, из-за них государственный бюджет "худеет" на 60 млрд грн ежегодно. Выгодополучатели – бизнес-группы, которые на протяжении нескольких лет системно скручивают НДС. Дубинский может покрывать этих обнальщиков. Их интересы совпадают – деньги. Напомним, журналисты Bihus.info нашли у Дубинского 24 квартир, 17 элитных авто, 2 дома и 70 соток земли общей стоимостью порядка $2,5 млн. В 2013 году Дубинский разработал план по дискредитации Революции Достоинства стоимостью $500 тыс. Самой циничной его частью стал фейк о проститутках Майдана.

Принятие законопроекта в первом чтении стало неприятным сюрпризом для групп влияния, работающих с обналичкой НДС. Вопреки попыткам лоббистов среди депутатов, документ набрал необходимое число голосов. Опасаясь, что сверхприбыльный бизнес вот-вот закроется, "скрутчики" могли заключить сделку с Гетманцевым. По крайней мере другого объяснения столь резкой смене позиции главы налогового комитета нет. Он не просто стал единомышленником Дубинского и Смаглюк, но и подхватил распространяемые ими фейки об аграрном лобби и пошел против своей же фракции.

Напомним, ранее в Верховной Раде было зарегистрировано постановление об увольнении Даниила Гетманцева с должности главы налогового комитета. Причина – бездумная и неэффективная налоговая политика, тотальная фискализация ФОПов, которая вывела предпринимателей на новый налоговый майдан. Вместо того, чтобы услышать бизнес и дать заднюю Гетманцев заявил: его пытаются уволить не из-за кассовых аппаратов, а по заказу аграрных олигархов, которым он, Гетманцев, не дает снизить НДС. По факту он обвинил Арахамию, Сольского и других "слуг" в лоббизме и коррупции. Вот тут прифигели даже в оппозиции. "С удивлением читаю объяснение господина Даниила о каком-то аграрном лобби и тд. Мы требуем отставки Гетманцева как политики, представляющие интересы различных слоев общества – предпринимателей, ФОПов, их семей, которые сегодня едва выживают", – написала в Facebook Ирина Геращенко из ЕС.

Парадокс, но все указывает на то, что интересы большого бизнеса лоббирует как раз-таки сам Гетманцев. Бизнеса, который выкачивает из бюджета миллиарды долларов и готов купить всё и всех, лишь бы сохранить этот поток.