В Станице Луганской на Луганщине военный застрелил своего сослуживца. А после пытался скрыть преступление, сымитировав самоубийство товарища.

Убийство солдата в Станице Луганской: подробности

Военная прокуратура Луганского гарнизона узнала о преступлении 16 ноября. Тогда к ним поступило сообщение о якобы самоубийстве военного при исполнении служебных обязанностей. Погибшему был 21 год. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Однако, в рамках следственно-розыскных мероприятий специалисты выяснили, что произошло сокрытие убийства.

Что об этом свидетельствует

Нарушены следы преступления.

Перемещено оружие погибшего.

Полученные военнослужащим телесные повреждения не соответствуют обстоятельствам суицида.

Итак, следствие пришло к выводу, смертельное ранение в область затылка потерпевшего нанес его сослуживец. Сделал он это с помощью стрелкового автоматического оружия.

Учитывая доказательства, злоумышленник уже признался в причинении смерти солдату. Также он рассказал, что застрелил своего коллегу, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Что грозит военному за убийство сослуживца

Мужчину уже задержали. Сейчас военные прокуроры следственным путем проверяют его показания. В то же время правоохранители решают вопрос относительно сообщения ему о подозрении.

Дело возбудили по факту умышленного убийства. Если вину злоумышленника докажут, ему грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Станично-Луганского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области.