В Подмосковье застрелили руководителя компании, связанной с Минобороны России: детали
В Подмосковье нашли застреленным 37-летнего Владимира Пасекунова. Он был исполнительным директором компании, которая отвечает за авиационные тренажеры для министерства обороны России.
У авиаконструктора – огнестрельное ранение в голову. Об этом сообщили на телеграм-канале Mash.
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Детали инцидента
Тело мужчины обнаружили в автомобиле Mercedes GLЕ 4MATIC на берегу реки Клязьма в деревне Майдарово. Там также нашли травматический пистолет "Гроза" и 9-миллиметровые гильзы.
Где работал погибший
В сообщении отметили, что компания "РАА Спецтехника" играет важную роль в военной отрасли. Она;
- создает;
- тестирует;
- развивает системы для тренировки боевых пилотов.
Известно, что генеральным директором "Спецтехники" является отец погибшего – полковник в отставке Игорь Пасекунов.
Коротко про Игоря Пасекунова
- Игорь Пасекунов родился в 1962 году. В 1984 году окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище.
- В Вооруженных Силах России – с 1979 по 2003 год, дослужился до звания полковника.
- Звание кандидата технических наук получил в 1989 году, а в 2000 году – старшего научного сотрудника.
- Он – ученый в области бортовых вычислительных машин и их программно-математического обеспечения.
- После увольнения работал в ЗАО "РАА "Спецтехника" главным конструктором, с 2008 года – генеральным директором.
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