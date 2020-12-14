В Подмосковье нашли застреленным 37-летнего Владимира Пасекунова. Он был исполнительным директором компании, которая отвечает за авиационные тренажеры для министерства обороны России.

У авиаконструктора – огнестрельное ранение в голову. Об этом сообщили на телеграм-канале Mash.

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Детали инцидента

Тело мужчины обнаружили в автомобиле Mercedes GLЕ 4MATIC на берегу реки Клязьма в деревне Майдарово. Там также нашли травматический пистолет "Гроза" и 9-миллиметровые гильзы.

Где работал погибший

В сообщении отметили, что компания "РАА Спецтехника" играет важную роль в военной отрасли. Она;

создает;

тестирует;

развивает системы для тренировки боевых пилотов.

Известно, что генеральным директором "Спецтехники" является отец погибшего – полковник в отставке Игорь Пасекунов.

Коротко про Игоря Пасекунова