В последнее время популярной среди туристов является Бакота на Хмельнитчине. Она известна еще из летописей 13 века как большой город, столица Днестровского Понизья. За свою историю поселение принадлежало разным государствам, переживало набеги захватчиков, разрушения и пожары, но каждый раз возрождалось вновь.

Закончилась история Бакоты в 1981 году – для строительства ГЭС на Днестре, жителей отселили, а село полностью затопили водой. Подробнее об этом – в программе "Где это?" на 24 канале.

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Местный краевед и этнограф Тарас Горбняк отметил, что, согласно историческим документам, величина Бакоты в свое время достигала трети Киева.

Затопленная долина

Также Тарас Горбняк рассказал о популярном фейке – якобы на дне в Бакоте до сих пор стоят затопленные дома, а когда вода отходит, то над поверхностью появляется колокольня старой церкви. Однако церкви в селе не было еще с 1937 года, а всю долину перед затоплением "зачистили".



В 1980 годах затопило 29 населенных пунктов / Скриншот с видео

В 1980 годах затопило 29 населенных пунктов, расположенных вдоль течения Днестра. Но именно Бакота дала название целой округе, которая благодаря живописным пейзажам и драматической истории сейчас является одним из самых интересных туристических мест Украины. Сейчас это территория Староушицкой объединенной общины Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

Зеленые усадьбы

Самое первое, что нужно найти любому туристу, это место жительства – в Бакоте это так называемые зеленые усадьбы. Хозяйка одной из усадеб – предпринимательница Наталья Сиротина, рассказала, что особой роскоши у них нет. Однако, по ее словам, благодаря хорошей природе в комнатах надолго не задерживаются. Чаще всего в такую местность приезжают из Хмельницкой и соседних областей.



Зеленые усадьбы в Бакоте / Скриншот с видео

Старая Ушица

С террасы на 2 этаже открывается вид на Днестр – в этой долине раньше была Старая Ушица, которую тоже затопило. Однако в отличие от Бакоты, город решили отстроить, перенеся на несколько километров вверх. От Старой Ушицы осталась одна улица на несколько домов.

Мне это место очень понравилось, я с детства была привязана к Старой Ушице и мечтала построить здесь дом,

– рассказала Наталья Сиротина.



Предпринимательница Наталья Сиротина / Скриншот с видео

Старая Ушица стала центром общины в 2017 году, объединив вокруг себя 9 сел – примерно 6 тысяч жителей. Эта территория считалась довольно депрессивным уголком Хмельницкой области, ведь здесь не было мощных предприятий или крупного бизнеса, а потому – проблемы с рабочими местами для жителей и очень скромные местные бюджеты.

Формирование стратегии общины

Формируя стратегию своей общины Старая Ушица решила, что самым перспективным направлением развития для нее является туризм. Начали диалог с хозяевами зеленых усадеб, в частности, им разъясняли, почему бизнес должен быть цивилизованным и ответственным.

Предприниматель Сиротина была одной из первых, кто решил работать официально. Она зарегистрировалась частным предпринимателем и теперь ее налоги идут на развитие туристической инфраструктуры общины, которой, в конце концов, будут пользоваться и гости ее усадьбы.

За несколько лет в общине построили более 30 зеленых усадеб. Местные власти уже провели несколько тренингов для заинтересованных жителей.

Плохое состояние дороги

Едва ли не главным врагом для развития перспективного туристического направления в общине стала дорога.

Люди приезжают и говорят – все прекрасно, но дорога такая, что они подумают, будут ли еще раз ехать,

– сказал председатель Староушицкой ОТО Анатолий Тымчук.



В 2020 году дороги начали ремонтировать / Скриншот с видео

Однако в 2020 году дороги начали ремонтировать. По словам Анатолия Тымчука, в 2019 году они получили несколько тысяч гривен на зеленый туризм, до этого – не получали ничего.

Самое мистическое место Бакоты

Пожалуй, самое мистическое место Бакоты – это остатки скального монастыря. С 11 по 15 век в каменных пещерах поселялись и жили монахи. Однако монастырь был частично разрушен землетрясением и раскопан уже в 19 веке.

Скальный монастырь считается древнейшим объектом Подолья. Гора, в которой он расположен, называется Белой, и именно с нее открываются лучшие виды.



Каменные пещеры в Бакоте / Скриншот с видео

Ценные лекарственные растения

В то же время природа в Бакоте – это не только пейзажи, но и ценные лекарственные растения. Там есть место, где рождаются уникальные бакотские чаи. Хозяин такого предприятия, Николай Прудивус, рассказал, что растения требуют того, чтобы прямой солнечный свет не попадал на них. С 2000 года он с семьей выращивает, заготавливает, сушит и купажирует десятки видов трав и ягод.



Хозяин предприятия Николай Прудивус / Скриншот с видео

Предприятие сотрудничает с жителями ОТО. Если кто-то тоже хочет заниматься соответствующим делом – ему дают семена и советы, а осенью – покупают выращенные травы. Основные же поставщики липового цвета – местные дети.

Мы покупали свежую липу у детей за 40 гривен, соответственно, они зарабатывали себе на мороженое и на тетради,

– рассказал предприниматель.

Кроме собственной продукции для фармацевтических фабрик, предприниматель делает фирменные фиточаи. Николай Прудивус с семьей зарегистрировал бизнес, который оставляет налоги общине, а также является популярной туристической локацией. Он отметил, что они уже 6 лет принимают туристов.

Крафтовая винодельня в Бакоте

Кроме того, склоны Днестра оказались прекрасным местом для виноградников. На Бакоте можно найти интересную крафтовую винодельню.

Винодел Богдан Павлий сажает и пробует разные сорта винограда, чтобы создать свое идеальное вино, на которое охотятся знатоки и рестораторы. Однако он отметил, что во многом успех вина – это заслуга правильного климата, ведь в крае идеальные условия для выращивания винограда.



Винодел Богдан Павлий / Скриншот с видео

Для гостей хозяин проводит профессиональные дегустации. Посетителей с каждым годом становится больше, а винодельня Павлия – обязательный пункт в туристических путеводителях по Староушицкой общине.

В общем, туристически ориентированное предпринимательство и инфраструктура – это то, от чего будет зависеть успех общины.



Успех общины будет зависеть от туристического предпринимательства / Скриншот с видео