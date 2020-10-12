В Беларуси после выборов президента начались самые масштабные противостояния в истории. Неожиданно высокие, даже для белорусов, результаты победы Александра Лукашенко стали поводом, чтобы выйти на улицы и выразить недовольство властью. Та, со своей стороны, начала силой разгонять митинги, но через некоторое время опомнилась. Впрочем, протесты в стране не прекратились и продолжаются до сих пор.

24 канал собрал самое главное о протестах в Беларуси и ходе столкновений. Здесь вы найдете информацию о последних событиях на улицах Беларуси и собственно о том, как начались первые столкновения митингующих с силовиками. Самое актуальное о протестах размещаем в начале материала.

Обратите внимание Лукашенко: кто может покончить с диктатором

11 октября: кровавый разгон протестов, задержание журналистов, военная техника в Минске

В Минск с самого утра начали стягивать военную технику. Люди замечали колонны в разных районах города. Так, в одном зафиксировали бронемашины с пулеметами . Кроме того, в городе поставили пропускные пункты, в каждом – по двое милиционеров и солдат с собакой.

. Кроме того, в городе поставили пропускные пункты, в каждом – по двое милиционеров и солдат с собакой. Во время Марша гордости во многих городах Беларуси силовики вновь прибегли к жестким задержаниям. В который раз для разгона власти использовали водометы .

. Горячее всего было в Минске, у стелы. По словам свидетелей событий, сторонники оппозиции вступили в силовое столкновение с сотрудниками милиции. В то же время часть участников протеста задержали с применением спецсредств .

. Люди в отделения полиции попали с многочисленными травмами. В частности, в Московский участок забрали не менее 40 человек: 8 – 10 из них имели травмы, поэтому их госпитализировали. Задержанные в основном получили переломы костей и ребер и черепно-мозговые травмы .

. Кроме рядовых минчан, силовики ближе к началу Марша гордости, начали задерживать на улицах белорусской столицы журналистов. Более 10 корреспондентов различных белорусских и российских изданий уже побывали в отделениях милиции . Некоторых после предъявления документов отпустили.

. Некоторых после предъявления документов отпустили. Также в Минске уже традиционно отключили интернет до начала акции. Однако вечером уже все заработало. Кроме того, в столице Беларуси некоторые центральные заведения и кафе ограничили режим работы.

Протесты в Беларуси: как прошло 11 октября в Минске (Фото изданий "Радио Свобода", TUT.BY и из соцсетей)

10 октября: Лукашенко в минском СИЗО и разговор Тихановских

Действующий самопровозглашенный президент Александр Лукашенко прибыл в СИЗО КГБ. Там он более 4 часов общался с заключенными оппозиционерами. На встрече присутствовали: Виктор Бабарико, Эдуард Бабарико, Лилия Власова, Юрий Воскресенский и Виктор Шкляров. Лукашенко убеждал оппозиционеров, что "конституцию на улице не напишешь".

Там На встрече присутствовали: Виктор Бабарико, Эдуард Бабарико, Лилия Власова, Юрий Воскресенский и Виктор Шкляров. Лукашенко убеждал оппозиционеров, что "конституцию на улице не напишешь". Тихановская назвала визит Лукашенко победой белорусской оппозиции. Ранее действующий самопровозглашенный президент даже не признавал, что в стране есть политзаключенные.

В Беларуси открыли более 300 дел против активистов. Преимущественно их обвиняют в разжигании массовых беспорядков.

Преимущественно их обвиняют в разжигании массовых беспорядков. Светлана Тихановская впервые за 4 месяца поговорила со своим мужем – Сергеем Тихановским, который находится в СИЗО. Супруги смогли несколько минут пообщаться по телефону. Тихановские разговаривали о детях и ситуации в Беларуси.



Разговор Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО / Пул первого

5 октября: протесты студентов и пенсионеров

Продолжили акции протестов белорусские студенты . Наиболее активной была молодежь из Минского государственного лингвистического университета. Участники демонстрации собрались у здания альма-матер и пели песни, среди которых – Wind of change.

. Наиболее активной была молодежь из Минского государственного лингвистического университета. Участники демонстрации собрались у здания альма-матер и пели песни, среди которых – Wind of change. Студенты Белорусской государственной академии искусств пришли поддержать свою бывшую преподавательницу и народную артистку Беларуси Зою Белохвостик, которая была вынуждена уволиться из заведения.

В микрорайоне Домбровка люди устроили акцию поддержки спортсменов , которые не побоялись выразить свою политическую позицию.

, которые не побоялись выразить свою политическую позицию. В Минске люди формировали традиционные "цепи солидарности".

Возле "красного костела" и Дома правительства бастовали пенсионеры. Пожилые люди держали в руках плакаты "Пенсионеры – против насилия" и скандировали: "Уходи!" и "Свободу нашим внукам".

Смотрите невероятные фото с протестов пенсионеров / Фото TUT.by:

4 октября: водометы и задержания

На воскресный марш солидарности в Минске традиционно вышли тысячи людей . Силовики применили против митингующих водометы. Некоторые машины вышли из строя прямо во время разгона людей. Еще один водомет поломали сами протестующие. После этого машина двинулась в сторону силовиков и облила уже их.

. Силовики применили против митингующих водометы. Некоторые машины вышли из строя прямо во время разгона людей. Еще один водомет поломали сами протестующие. После этого машина двинулась в сторону силовиков и облила уже их. Нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич боится, что ее не впустят на территорию Беларуси . Сейчас оппозиционерка находится на лечении в Германии. Оттуда Алексиевич обратилась к мировому сообществу с просьбой ужесточить санкции против белорусской действующей самопровозглашенной власти.

. Сейчас оппозиционерка находится на лечении в Германии. Оттуда Алексиевич обратилась к мировому сообществу с просьбой ужесточить санкции против белорусской действующей самопровозглашенной власти. Силовики задержали по меньшей мере 10 журналистов в Минске, Бресте, Бобруйске, Витебске, Гродно и Гомеле. Среди них есть сотрудники TUT.by, "Бинокля", "Народной воли", "Радио Свободы" и других изданий.

в Минске, Бресте, Бобруйске, Витебске, Гродно и Гомеле. Среди них есть сотрудники TUT.by, "Бинокля", "Народной воли", "Радио Свободы" и других изданий. Белорусская оппозиция добавила в санкционный список уже более 700 человек. Их обвиняют в разжигании в стране насилия.

Смотрите на фото, что происходило в Минске 4 октября / Фото TUT.by:



30 сентября: давление власти на TUT.by

Власти приостановили выпуск портала TUT.by на три месяца. В издании говорят, что это "тотальная зачистка информационного поля".

на три месяца. В издании говорят, что это "тотальная зачистка информационного поля". В Минске вечером собрались сотни людей. Акции проводили во многих микрорайонах столицы. Митингующие скандировали: "Нас не запугать!".

Митингующие скандировали: "Нас не запугать!". Несколько десятков человек удалось насобирать и на провластный митинг. Колонна сторонников Лукашенко прошла с площади Независимости до площади Победы.

В Парке Горького женщины провели "Dance-протест" . Сразу через несколько минут после старта акции появились силовики. Участницы сбежали, однако пока их пытались догнать, часть девушек таки вернулись и устроили танцы.

. Сразу через несколько минут после старта акции появились силовики. Участницы сбежали, однако пока их пытались догнать, часть девушек таки вернулись и устроили танцы. Состоялась еще одна женская акция в Минске под названием "Я гуляю". Несколько десятков женщин с красно-белыми зонтиками прогулялись вблизи одного из торговых центров.

Бастовали и студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Молодые люди возмущены арестом их товарища Дмитрия Мазуро, которого приговорили к 23 суткам ареста за участие в несанкционированных митингах. Также Протесты провели и в других вузах Минска.

Смотрите на фото, что происходило в Минске 30 сентября / Фото TUT.by:

29 сентября: санкции против Лукашенко

Санкции против Лукашенко. Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его старшего сына Виктора и еще ряда белорусских чиновников. Новые санкционные меры касаются запретов на поездки и замораживанию активов.

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его старшего сына Виктора и еще ряда белорусских чиновников. Новые санкционные меры касаются запретов на поездки и замораживанию активов. Встреча Тихановской с Макроном. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась в Литве с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидер Франции поблагодарил Тихановскую за смелость и пообещал помочь в налаживании диалога между оппозицией и действующей самопровозглашенной властью Беларуси.



Встреча Тихановской с Макроном / Телеграм-канал "Пул Первой"

28 сентября: суд на редактором "Нашей Нивы", акции студентов

Суд над главным редактором издания "Наша Нива". Главного редактора издания "Наша Нива" Егора Мартыновича обвиняли в нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Он с обвинением категорически не согласен. Несмотря на это суд признал его виновным и назначил штраф в сумме 405 белорусских рублей.

Главного редактора издания "Наша Нива" Егора Мартыновича обвиняли в нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Он с обвинением категорически не согласен. Несмотря на это суд признал его виновным и назначил штраф в сумме 405 белорусских рублей. Светлана Алексиевич уехала из Беларуси. Лауреат Нобелевской премии по литературе и член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич покинула Беларусь. Писательница отправилась на лечение в Германию. Поездку планировали ранее, однако перенесли из-за пандемии коронавируса.

Лауреат Нобелевской премии по литературе и член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич покинула Беларусь. Писательница отправилась на лечение в Германию. Поездку планировали ранее, однако перенесли из-за пандемии коронавируса. "Цепи солидарности" и митинги студентов. Активными участниками белорусских протестов остаются студенты. Студенты вместе с жителями Минска образовали вдоль автодорог "цепи солидарности".

"Цепь солидарности" в одном из районов Минска: смотрите видео

27 сентября: более 100 тысяч протестующих

Протесты в Минске. Даже через полтора месяца после выборов белорусы не собираются покидать протесты. Только в Минске, чтобы выразить свое несогласие, вышли на улицы более 100 тысяч человек. Параллельно к Дворцу Независимости – резиденции президента Беларуси – стянули силовиков и военную технику.

Даже через полтора месяца после выборов белорусы не собираются покидать протесты. Только в Минске, чтобы выразить свое несогласие, вышли на улицы более 100 тысяч человек. Параллельно к Дворцу Независимости – резиденции президента Беларуси – стянули силовиков и военную технику. Похожей была ситуация и в других городах Беларуси. В Могилеве и Гродно ОМОН с применением силы задерживал демонстрантов. В Гродно силовики применили к людям слезоточивый газ.

Протесты в Минске / Фото TUT.BY

26 сентября: женский марш и певческие протесты

Певческие протесты в столице. Вечером жители столицы собрались в разных уголках города на мирные акции протеста. Белорусы объединялись в цепи солидарности, пели песни и танцевали.

Вечером жители столицы собрались в разных уголках города на мирные акции протеста. Белорусы объединялись в цепи солидарности, пели песни и танцевали. Женский марш в Минске. Традиционно в выходной в центре Минска состоялся женский марш. На марш прибыла и символ протестов – Нина Багинская. Ее приветствовали аплодисментами. Затем к колонне пришли силовики и задержали оппозиционера. Они выхватили у нее из рук бело-красно-белый флаг. Впоследствии Багинскую отпустили.

Багинская прибыла на марш: смотрите видео

25 сентября: мирные акции в Минске и массовые протесты студентов

Мирные акции в Минске. В разных уголках Минска продолжаются мирные акции протестов. Белорусы собираются по всему городу, объединяются в цепи солидарности, поют и танцуют с бело-красно-белыми флагами. Среди демонстрантов много молодежи и детей.

В разных уголках Минска продолжаются мирные акции протестов. Белорусы собираются по всему городу, объединяются в цепи солидарности, поют и танцуют с бело-красно-белыми флагами. Среди демонстрантов много молодежи и детей. Суды над журналистами и увольнение должностных лиц. В Беларуси почти ежедневно проходят суды над журналистами, освещавшими протесты. Также в стране увольняют чиновников, которые поддерживали оппозицию или протесты.

В Беларуси почти ежедневно проходят суды над журналистами, освещавшими протесты. Также в стране увольняют чиновников, которые поддерживали оппозицию или протесты. Марию Колесникову оставили под стражей. Оппозиционерку Марию Колесникову оставили под стражей до начала ноября. Кроме того, на ее адвоката Казак составили 2 протокола за "участие в несанкционированных митингах" и "невыполнение требований правоохранителей".

Оппозиционерку Марию Колесникову оставили под стражей до начала ноября. Кроме того, на ее адвоката Казак составили 2 протокола за "участие в несанкционированных митингах" и "невыполнение требований правоохранителей". Студенты массово протестуют в Минске. 25 сентября в Минске несколько сотен студентов вышли на протесты возле своих университетов. Они пели песню "Перемен", которая стала символом протестов в Беларуси. Другая часть студентов устроила сидячий протест возле одного из корпусов Минского госуниверситета.

Смотрите видео сидячего протеста студентов:

23 сентября: тайная инаугурация Лукашенко, побоище в Минске

Инаугурация Лукашенко. 23 сентября у Дворца Независимости в Минске, являющегося резиденцией Лукашенко, начали собираться силовики и чиновники. К зданию стянули военную технику, а движение для личного транспорта перекрыли. Инаугурацию не транслировали по телевидению, в это время государственные телеканалы демонстрировали сериалы.

Инаугурация Лукашенко: смотрите видео

Жесткие задержания в Минске. Люди, возмущенные инаугурацией Лукашенко, вышли на улицы белорусских городов. Там они столкнулись с силовиками, вооруженными дубинками и баллончиками с газом. Наиболее напряженной была ситуация в Минске. Возле стелы против митингующих использовали водометы с окрашенной водой. Разбегавшихся людей спецназовцы ловили и сажали в автозаки.

Жестокие столкновения после тайной инаугурации Лукашенко: смотрите видео

22 сентября: неповиновение в драмтеатре Гродно

Неповиновение власти в драмтеатре Гродно. 20 сентября в драматическом театре города Гродно актеры прервали спектакль, узнав о задержании во время акций двух своих коллег. Впоследствии одну из актрис, остановившую свое выступление, Елизавету Милинцевич уволили. Это вызвало возмущение коллектива и местных жителей. 22 сентября на встречу в драмтеатр прибыл губернатор области Владимир Караник. Под зданием собрались люди, которые скандировали: "Не трогайте наших актеров!".

20 сентября в драматическом театре города Гродно актеры прервали спектакль, узнав о задержании во время акций двух своих коллег. Впоследствии одну из актрис, остановившую свое выступление, Елизавету Милинцевич уволили. Это вызвало возмущение коллектива и местных жителей. 22 сентября на встречу в драмтеатр прибыл губернатор области Владимир Караник. Под зданием собрались люди, которые скандировали: "Не трогайте наших актеров!". Поддержка белорусов в мире. Мирные акции для поддержки Беларуси состоялись в Киеве, Вене, Милане и Берлине. Демонстранты вышли на улицы с бело-красно-белыми флагами и с плакатами, на которых изображены белорусские протестующие.

Мирные акции для поддержки Беларуси состоялись в Киеве, Вене, Милане и Берлине. Демонстранты вышли на улицы с бело-красно-белыми флагами и с плакатами, на которых изображены белорусские протестующие. Обращение белорусских спортсменов. Звезды белорусского спорта записали обращения к чиновникам и призвали прекратить давление на них. В обращении звезды рассказали, что силовики приходят к спортсменам и угрожают. Спортсмены отметили, что обнародуют все фамилии тех, кто давил на них и их семьи.

Обращение белорусских спортсменов: смотрите видео

21 сентября: Тихановская в ЕС

Заявление министров ЕС. Бывшая кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская приняла участие в заседании глав МИД Европейского союза. Оппозиционерка предложила европейским дипломатам список белорусских чиновников, против которых следует ввести санкции. К сожалению, министрам не удалось прийти к согласию относительно введения санкций.

Бывшая кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская приняла участие в заседании глав МИД Европейского союза. Оппозиционерка предложила европейским дипломатам список белорусских чиновников, против которых следует ввести санкции. К сожалению, министрам не удалось прийти к согласию относительно введения санкций. 40 дней с момента гибели Александра Вихора. В Гомеле прошла женская акция, посвященная 40 дням с момента гибели Александра Вихора. Активистки сначала планировали возложить цветы и зажечь свечи возле остановки "Площадь Ленина", там в последний раз Сашу видели живым, но милиция заставила перенести все к Вечному огню. Обошлось без задержаний.



Акция памяти в Гомеле / Фото TUT.by

20 сентября: многотысячный Марш справедливости

Многотысячный марш в Минске. Протестующие несмотря на задержания со стороны силовиков подошли к кордону правоохранителей возле резиденции Лукашенко. По предварительным данным, на улицы белорусской столицы вышли более 100 тысяч человек. С самого утра к площади Независимости в центре Минска стянули военную технику и машины с колючей проволокой. Кроме этого, на крыше Дворца Независимости заметили снайперов.



Многотысячная колонна демонстрантов подошла к резиденции Лукашенко / "Радые Свабода"

Огромная колонна протестующих в Минске: смотрите видео

Столкновения в Бресте . Силовики жестко задерживали демонстрантов в Бресте. Впрочем, протестующие не сдавались, а устраивали жесткое сопротивление омоновцам. В ответ на применение слезоточивого газа в милиционеров полетели бутылки. Омоновцы даже вынуждены были открыть огонь из оружия в воздух.

. Силовики жестко задерживали демонстрантов в Бресте. Впрочем, протестующие не сдавались, а устраивали жесткое сопротивление омоновцам. В ответ на применение слезоточивого газа в милиционеров полетели бутылки. Омоновцы даже вынуждены были открыть огонь из оружия в воздух. Массовые задержания. Силовики пытались препятствовать движению протестующих. Они выхватывали митингующих и забирали их в автозаки. По информации правозащитников из организации "Весна", силовики сегодня задержали по меньшей мере 120 участников протестов по всей Беларуси.

15 сентября: Гарри Поттер против Лукашенко

Скандал с "Гарри Поттером" и белорусской таможней. Таможенники не пропустили вторую часть эпопеи о Гарри Поттере через границу до проверки, нет ли там призывов к свержению власти. В государственном таможенном комитете Беларуси отрицают информацию, что они якобы просили проверить "Гарри Поттера". Однако издатели от своих слов не отказываются.

и белорусской таможней. Таможенники не пропустили вторую часть эпопеи о Гарри Поттере через границу до проверки, нет ли там призывов к свержению власти. В государственном таможенном комитете Беларуси отрицают информацию, что они якобы просили проверить "Гарри Поттера". Однако издатели от своих слов не отказываются. Красно-бело-красная страна. В Минске люди развешивали красные и белые ленты на перилах и красили лавочки в цвета национального флага. На проспекте Дзержинского в столице Беларуси лентами увешали статую зубра. Позже коммунальщики срезали ленты с перил и перекрашивали лавочки. Это происходило под строгим контролем силовиков.



Национальный флаг как символ протеста в Беларуси / Фото TUT.BY

Итоги 41 – 43 дней: смотрите видео

14 сентября: Лукашенко встречался с Путиным

Встреча Путина и Лукашенко. Руководители России и Беларуси встретились тет-а-тет в Сочи. Во время беседы они договорились о: предоставлении Беларуси кредита в 1,5 миллиардв долларов и получении российской вакцины против COVID-19.

Руководители России и Беларуси встретились тет-а-тет в Сочи. Во время беседы они договорились о: предоставлении Беларуси кредита в 1,5 миллиардв долларов и получении российской вакцины против COVID-19. Марии Колесниковой стало плохо в СИЗО. У еще одного лидера оппозиции – Марии Колесниковой, которая сейчас находится в СИЗО под Минском, ухудшилось самочувствие. Ее адвокат считает, что у политика развилась аллергия, предположительно на пыль от старого матраса.

13 сентября: 150-тысячный "Марш героев"

Марш героев. На улицы Минска вышли 100 – 150 тысяч митингующих. Кроме того, многотысячные акции состоялись в крупнейших городах Беларуси: Гродно, Бресте, Бобруйске. В центре Минска протестующие пытались возвести баррикады. А силовики стянули в столицу военную технику, автозаки и машины с колючей проволокой.

На улицы Минска вышли 100 – 150 тысяч митингующих. Кроме того, многотысячные акции состоялись в крупнейших городах Беларуси: Гродно, Бресте, Бобруйске. В центре Минска протестующие пытались возвести баррикады. А силовики стянули в столицу военную технику, автозаки и машины с колючей проволокой. Жесткие задержания. Еще до запланированного старта акций силовики и люди в штатском и балаклавах начали задержания по всему Минску. По данным Министерства внутренних дел Беларуси, протестные акции завершились практически во всех регионах страны. Задержаны более 400 участников протеста.

"Марш героев" в Минске / Фото TUT.by

12 сентября: жесткие столкновения женщин с силовиками

Марш женщин. В Минске и других крупных городах Беларуси прошли женские марши против режима Лукашенко. Впоследствии участниц протеста начали задерживать. По предварительным данным, участие в марше приняли более 10 тысяч белорусок. По последним данным правоохранители задержали более 40 человек.

В Минске и других крупных городах Беларуси прошли женские марши против режима Лукашенко. Впоследствии участниц протеста начали задерживать. По предварительным данным, участие в марше приняли более 10 тысяч белорусок. По последним данным правоохранители задержали более 40 человек. Колесникову перевели в СИЗО "Жодино". Оппозиционерку и члена Координационного совета Беларуси Марию Колесникову перевели в СИЗО "Жодино", расположенное в 54 километрах от белорусской столицы.

Белоруски требовали освободить Марию Колесникову: смотрите видео

11 сентября: день рождения Тихановской

День рождения Тихановской. 11 сентября по всей Беларуси праздновали день рождения главной оппонентки Александра Лукашенко на выборах Светланы Тихановской. Белорусы называли ее своим президентом и поздравляли с праздником.

11 сентября по всей Беларуси праздновали день рождения главной оппонентки Александра Лукашенко на выборах Светланы Тихановской. Белорусы называли ее своим президентом и поздравляли с праздником. Задержание в центре Минска. На площади Независимости в Минске женщины с цветами хотели подойти к "Красному костелу". Однако силовики задержали их и потянули к микроавтобусу. С силовиками пытались поговорить священники, однако тщетно. Вечером у костела люди собирались для общей молитвы. Так называемые правоохранители снова задерживали митингующих.

Итоги протестов 34 – 36 дней: смотрите видео

10 сентября: шахтер приковал себя наручниками к шахте

Протест шахтера Корзуна. Начался день с происшествия в Солигорске. Там шахтер "Беларуськалия" Юрий Корзун в шахте приковал себя наручниками к горнодобывающему оборудованию. Правда, примерно через 3 часа его освободили от наручников. Корзун требовал ослабить давление со стороны руководства предприятия на страйком и отставки Лукашенко.

8 сентября: оппозиционеры в Украине

Похищение Марии Колесниковой. 8 сентября стало известно, что оппозиционерку Марию Колесникову задержали на границе с Украиной. Вместе с ней находились также другие члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Мужчин депортировали из Беларуси в Украину, а Колесникова успела порвать свой паспорт. Ее задержали пограничники.

8 сентября стало известно, что оппозиционерку Марию Колесникову задержали на границе с Украиной. Вместе с ней находились также другие члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Мужчин депортировали из Беларуси в Украину, а Колесникова успела порвать свой паспорт. Ее задержали пограничники. Жесткие задержания в Минске. В Минске возле Комаровского рынка на акцию протеста собрались сотни митингующих. Акцию планировали провести в поддержку задержанной Марии Колесниковой. Не успели митингующие развернуть плакаты, к ним подошли неизвестные в гражданской одежде и балаклавах. Участников акции сажали в микроавтобусы без номеров.

Смотрите фото беспредела в Минске / Фото TUT.by:

Шествие в поддержку Лукашенко. Между тем, участников акции в поддержку Лукашенко на проспекте Независимости никто не трогал. Сторонники президента провели крестный ход возле "Красного костела", спели гимн и разошлись.

Как сторонники Лукашенко исполняют гимн: смотрите видео

7 сентября: боевая готовность армии

Белорусская армия – в боевой готовности. Министерство обороны Беларуси перевело в высшую степень боевой готовности две артиллерийские базы вооружения и одну базу резерва танков. Такие результаты проверки боевой готовности частей, заявили в самом военном ведомстве. Также известно о вызове военнослужащих из запаса.

Итоги 30 – 33 дней протестов в Беларуси: смотрите видео

6 сентября: марши единства

Многотысячный Марш единства в Минске. Более 100 тысяч белорусов вышли на Марш единства в Минске. Демонстранты пришли к администрации Лукашенко. У здания уже караулили силовики, а на крышах заметили снайперов. Затем возле администрации распылили перцовый газ.

Более 100 тысяч белорусов вышли на Марш единства в Минске. Демонстранты пришли к администрации Лукашенко. У здания уже караулили силовики, а на крышах заметили снайперов. Затем возле администрации распылили перцовый газ. В Минск стянули военную технику. В течение дня на улицах Минска заметили колонны военной техники. Силовики перекрыли входы в метро. Также в Беларуси снова фиксировали проблемы с интернетом.

В течение дня на улицах Минска заметили колонны военной техники. Силовики перекрыли входы в метро. Также в Беларуси снова фиксировали проблемы с интернетом. Жестокие задержания и избиения в столице. Под вечер в столице омоновцы начали жестоко задерживать протестующих. В частности, в парке Победы силовики попытались догнать митингующих. Демонстранатм пришлось прыгать в озеро.

Неизвестные бьют дубинками протестующих: смотрите видео

5 сентября: Ковалькова – в Польше

"Женский марш мира" в Минске. В очередной раз к протестам в Беларуси присоединились женщины. В этот раз они устроили акцию "Женский марш мира" из-за жестких задержаний и пыток митингующих. По данным оппозиционных белорусских изданий, участие в марше в Минске приняли по меньшей мере 10 тысяч человек, мужчин среди них почти не было.

В очередной раз к протестам в Беларуси присоединились женщины. В этот раз они устроили акцию "Женский марш мира" из-за жестких задержаний и пыток митингующих. По данным оппозиционных белорусских изданий, участие в марше в Минске приняли по меньшей мере 10 тысяч человек, мужчин среди них почти не было. Месса по жертвам протестов. Верующие всех конфессий собрались в "Красном костеле" Минска на мессе, чтобы помолиться за всех пострадавших в протестах, жертв действий силовиков и пропавших без вести.

Верующие всех конфессий собрались в "Красном костеле" Минска на мессе, чтобы помолиться за всех пострадавших в протестах, жертв действий силовиков и пропавших без вести. Ольгу Ковалькову вывезли из Беларуси. Доверенное лицо Светланы Тихановской и члена президиума Координационного совета Ольгу Ковалькову вывезли из Беларуси. Сейчас оппозиционерка находится в Польше.

4 сентября: жестокие задержания студентов

Задержание студентов. В Минском государственном лингвистическом университете студенты устроили протест. Вместо учебы они собрались в холле учебного корпуса и исполнили "Марсельезу" – гимн французских революционеров. После этого в учебное заведение ворвались силовики. Они задерживали студентов. Администрация университета почти не реагировала. На задержанных составили админпротоколы и отпустили.

В Минском государственном лингвистическом университете студенты устроили протест. Вместо учебы они собрались в холле учебного корпуса и исполнили "Марсельезу" – гимн французских революционеров. После этого в учебное заведение ворвались силовики. Они задерживали студентов. Администрация университета почти не реагировала. На задержанных составили админпротоколы и отпустили. Задержанных журналистов выпустили из СИЗО. Суд вынес решение в отношении задержанных ранее в Минске журналистов. Они провели несколько суток в СИЗО. Однако 4 сентября вышли на свободу.

Суд вынес решение в отношении задержанных ранее в Минске журналистов. Они провели несколько суток в СИЗО. Однако 4 сентября вышли на свободу. Женская акция протеста. В Минске возле Комаровского рынка на мирный митинг собралось более тысячи женщин. Они держали цветы и плакаты. Девушки образовали цепь, а затем отправились колонной к площади Победы. По дороге протестующие скандировали "Мацi супраць гвалту!"

В Минске возле Комаровского рынка на мирный митинг собралось более тысячи женщин. Они держали цветы и плакаты. Девушки образовали цепь, а затем отправились колонной к площади Победы. По дороге протестующие скандировали "Мацi супраць гвалту!" Митинги за Лукашенко. Кроме этого, в Минске состоялись провластные митинги. Сторонники Лукашенко шли колонной с действующим флагом Беларуси. У здания КГБ в столице они пересеклись с оппозиционными протестующими.

Протесты в Беларуси 25 – 27 дни: смотрите видео

3 сентября: интересный перформанс и провластный митинг

Необычный перформанс. Жители двора на Сморговском тракте 3 сентября устроили интересный перформанс. Они изобразили бело-красное – в цветах национального флага Беларуси – бьющееся сердце.

Красно-белое сердцебиение: смотрите видео

Провластные митинги. Не обошлось и без провластных митингов в поддержку диктатора Александра Лукашенко. Они скандировали "фашизм не пройдет", а в протестах обвинили людей из-за рубежа. Перед митингующими выступила Юлия Быкова – солистка группы Aura, которая на прошлых выборах была доверенным лицом Лукашенко. Она исполнила песню с символическим названием "Затрымай мяне".

1 сентября: к протестам присоединились студенты

Акции студентов. 1 сентября в День знаний свое слово сказали студенты. В частности, такая колонна двинулась к проспекту Независимости в Минске в сторону площади Якуба Коласа. Там их встретили омоновцы.

1 сентября в День знаний свое слово сказали студенты. В частности, такая колонна двинулась к проспекту Независимости в Минске в сторону площади Якуба Коласа. Там их встретили омоновцы. Забастовки крупных предприятий продолжаются. В 10: 30 утра началась всеобщая массовая забастовка. Из промышленных гигантов к акциям протеста присоединился БелАЗ. Кроме того, продолжают бастовать предприятия: "Беларуськалий", МТЗ, "Гродно Азот" и другие крупные заводы. К забастовке также присоединились магазины, бары, кафе, салоны красоты, салоны печати, СТО, школы и другие заведения.

В 10: 30 утра началась всеобщая массовая забастовка. Из промышленных гигантов к акциям протеста присоединился БелАЗ. Кроме того, продолжают бастовать предприятия: "Беларуськалий", МТЗ, "Гродно Азот" и другие крупные заводы. К забастовке также присоединились магазины, бары, кафе, салоны красоты, салоны печати, СТО, школы и другие заведения. Задержание журналистов. 1 сентября у стадиона "Динамо" вспыхнули столкновения между митингующими и омоновцами. Всего задержали по меньшей мере 7 человек. Известно, что рядом со стадионом остановились и дежурили три синих автобуса без номеров с сотрудниками ОМОНа.

31 августа: агрессия со стороны властей, заявление стран Балтии

Страны Балтии закрыли границы для 30 должностных лиц из Беларуси. Сразу три страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – решили закрыть свои границы для 30 белорусских чиновников. В санкционный список попали, в частности, президент Беларуси Лукашенко, его сын Николай и глава ЦИК страны Лидия Ермошина. МИД Беларуси, со своей стороны, назвал санкции стран Балтии поспешными.

Кстати Лукашенко уволил посла, который осуждал насилие над протестующими

30 августа: день рождения Лукашенко

​ Тяжелая военная техника в Минске. Силовики усиленно охраняли резиденцию Лукашенко во Дворце Независимости. В частности, военные стояли на БТРах с пулеметами. Очевидцы также сообщали о снайперах на крыше дворца. В то же время из микрорайона Уручье в сторону центра Минска проехалась военная техника на гусеничном ходу, вероятно, БМП-2.

Силовики усиленно охраняли резиденцию Лукашенко во Дворце Независимости. В частности, военные стояли на БТРах с пулеметами. Очевидцы также сообщали о снайперах на крыше дворца. В то же время из микрорайона Уручье в сторону центра Минска проехалась военная техника на гусеничном ходу, вероятно, БМП-2. Многотысячный Марш в Беларуси. Более 200 тысяч человек в Минске вышли на несанкционированную оппозиционную акцию "Марш мира и независимости". В других городах тоже состоялись масштабные митинги против режима Лукашенко. Митингующие скандировали: "Уходи! Мы идем на день рождения!". Самыми популярными возгласами были "Ты крыса!", "Как дела?", "Выходи считать!".

Масштабный Марш в Минске: смотрите видео

Лукашенко снова с автоматом. Зато Александр Лукашенко снова прогулялся возле своей резиденции с автоматом, чем вызвал очередные насмешки со стороны белорусов.

Зато Александр Лукашенко снова прогулялся возле своей резиденции с автоматом, чем вызвал очередные насмешки со стороны белорусов. День рождения Лукашенко. 30 августа Александр Лукашенко праздновал 66 лет. Активисты приносили на Марш цветы и "креативные подарки", которые показали Лукашенко, как его народ к нему относится. В Дом правительства в Минске белоруски принесли тыквы. По старинной традиции, девушка выносила тыкву, если не хотела выходить замуж за того, кто ее сватал.

Так белорусы поздравляли Лукашенко с днем рождения / Фото TUT.BY



Гроб под дворцом Лукашенко / Фото "Радио Свобода"

Итоги 18 – 20 дней протестов: смотрите видео

29 августа: масштабный мегамарш женщин

Акции противников Лукашенко. В течение дня в центре Минска проходили различные акции солидарности, а участие в них принимали в основном женщины. Началось все с цепи солидарности, а завершилось – грандиозным мегамаршем.

В течение дня в центре Минска проходили различные акции солидарности, а участие в них принимали в основном женщины. Началось все с цепи солидарности, а завершилось – грандиозным мегамаршем. Чем отличились сторонники действующего президента. Они в Минске провели автопробег. Колонна состояла из почти сотни автомобилей. На машинах были красно-зеленые и российские флаги. Интересно, что из некоторых автомобилей звучала песня "Саня останется с нами", а также гимн Беларуси.

Автопробег в поддержку Лукашенко в Минске: смотрите видео

Подробнее Женские протесты и требования театралов: что произошло в Беларуси 29 августа – фото, видео

28 августа: цепи солидарности в окружении силовиков

Цепи солидарности. На проспекте Дзержинского в Минске люди устроили цепь солидарности. Белорусы выстроились у дороги с красно-бело-красными флагами. В то же время к месту акции прибыли сразу 5 автозаков и 2 микроавтобуса с силовиками. Следует отметить, что здесь подавляющее большинство митингующих составили женщины. Они и упросили омоновцев не задерживать одного из мужчин.

На проспекте Дзержинского в Минске люди устроили цепь солидарности. Белорусы выстроились у дороги с красно-бело-красными флагами. В то же время к месту акции прибыли сразу 5 автозаков и 2 микроавтобуса с силовиками. Следует отметить, что здесь подавляющее большинство митингующих составили женщины. Они и упросили омоновцев не задерживать одного из мужчин. Ученые устроили демонстрацию. Ученые также не остались в стороне от акций протеста в Минске. Ученые из Академии наук вышли на акцию под названием "банный день". Они пришли к зданию Академии в халатах, с полотенцами и в шапочках для купания. Таким образом ученые поддерживают "чистую науку".

Ученые также не остались в стороне от акций протеста в Минске. Ученые из Академии наук вышли на акцию под названием "банный день". Они пришли к зданию Академии в халатах, с полотенцами и в шапочках для купания. Таким образом ученые поддерживают "чистую науку". Экспресс-митинг в поддержку Лукашенко. Возле "Минск-Арены" провели свою акцию и сторонники Лукашенко. Перед акцией они устроили велопробег. Демонстрация длилась всего 30 минут, после чего ее немногочисленные участники разошлись.

27 августа: массовые задержания в центре Минска

Задержали более 150 человек. В центре Минска – на площади Независимости вечером собрались много силовиков. Они не выпускали митингующих, в оцепление попали около тысячи человек. Правоохранители начали задерживать людей. Очевидцы сообщили: насилие не применяли, просто заводили людей в автозаки. Среди них – журналисты.

В центре Минска – на площади Независимости вечером собрались много силовиков. Они не выпускали митингующих, в оцепление попали около тысячи человек. Правоохранители начали задерживать людей. Очевидцы сообщили: насилие не применяли, просто заводили людей в автозаки. Среди них – журналисты. Людей не впускали в храм. Одним из центров противостояния между силовиками и демонстрантами стал "Красный костел" в Минске. Здесь утром образовали цепь солидарности, а вечером задерживали людей. Стражи порядка даже не впускали в храм пенсионеров, которые просто пришли помолиться.

Одним из центров противостояния между силовиками и демонстрантами стал "Красный костел" в Минске. Здесь утром образовали цепь солидарности, а вечером задерживали людей. Стражи порядка даже не впускали в храм пенсионеров, которые просто пришли помолиться. Путин создал резерв правоохранителей. По просьбе Александра Лукашенко президент России Владимир Путин выделил отдельный резерв из бойцов, который при необходимости можно будет использовать. Белорусские оппозиционеры в ответ заявили, что внутренние проблемы Беларуси должны решаться без внешнего вмешательства. Солидарна с Координационным советом и власть Польши.

Кстати Тихановская: Видим Россию участником процесса, если понадобится посредничество

25 августа: День Независимости, провластные митинги

Неофициальный День Независимости Беларуси. Именно 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР подписал декларацию о государственном суверенитете. Впрочем, официальная дата так называемого Дня Республики – 3 июля. На празднование собрались сотни белорусов: площадь независимости была усеяна национальными бело-красно-белыми флагами. Вечером люди зажгли фонарики.

Праздничное зажигание фонариков на площади Независимости / Фото TYT.by

Похоронили протестующего, которого нашли повешенным. В городке Молодечно 25 августа простились с погибшим Никитой Кривцовым. 28-летний Кривцов исчез в Минске во время массовых протестов 12 августа. Его нашли повешенным в лесопосадке 22 августа. По версии следствия, протестующий совершил самоубийство, однако родные парня в это не верят.



Похороны Никиты Кривцова / Фото "Радио Свобода"

Провластный митинг на ковре. Власти Беларуси уже около недели организуют "белорусский антимайдан". Людей свозят на площади городов, а те в свою очередь выступают за Лукашенко, стабильность и нормальную жизнь. Так, на одном из них сегодня развернули домашний ковер. Скорее всего, это сделали, чтобы выступающие не поскользнулись на мокрой мраморной лестнице.



Другие флаги и люди, выступающим застелили ковер / Фото из телеграм-канала "Чай з малинавым вареннэм"

Итоги 17 – 19 дней протестов в Беларуси: смотрите видео

24 августа: задержание членов Координационного совета

Задержание членов Координационного совета. В Беларуси задержали членов оппозиционного Координационного совета. Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и руководителя страйккома МТЗ Сергея Дилевского бросили в автозак омоновцы. Их задержали якобы за организацию несанкционированных митингов.

В Беларуси задержали членов оппозиционного Координационного совета. Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и руководителя страйккома МТЗ Сергея Дилевского бросили в автозак омоновцы. Их задержали якобы за организацию несанкционированных митингов. Задержание людей в Минске. В 19: 00 на площади Независимости в белорусской столице начали собираться люди. Но ОМОН не позволил участникам акции установить оборудование для общения в формате "свободного микрофона". Произошли задержания.

В 19: 00 на площади Независимости в белорусской столице начали собираться люди. Но ОМОН не позволил участникам акции установить оборудование для общения в формате "свободного микрофона". Произошли задержания. Силовики задерживают даже учителей. В Гомеле задержали учительницу возле собственного дома, когда та выносила мусор. Причиной задержания стало видео, где якобы Инна Борисенко призывает людей ходить на мирные митинги.

В Гомеле задержали учительницу возле собственного дома, когда та выносила мусор. Причиной задержания стало видео, где якобы Инна Борисенко призывает людей ходить на мирные митинги. В Жабинке похоронили погибшего протестующего. В городе Жабинка примерно 100 человек пришли на похороны Геннадия Шутова. Силовики ранили мужчину из огнестрельного оружия в голову во время акции протеста 11 августа в Бресте. На церемонию собрались родные, близкие, друзья и байкеры из нескольких белорусских мотоклубов.

Похороны Геннадия Шутова / ФотоTUT.by

23 августа: Лукашенко с автоматом

Армия на улицах. В центре Минска многотысячный митинг получил "очную встречу" с сотнями военных, охранявших музей истории Второй мировой войны. Солдаты выстроились в цепь по периметру стелы "Минск – город-герой". Всего силовиков несколько сотен, а сразу же напротив них было до 300 тысяч протестующих.

В центре Минска многотысячный митинг получил "очную встречу" с сотнями военных, охранявших музей истории Второй мировой войны. Солдаты выстроились в цепь по периметру стелы "Минск – город-герой". Всего силовиков несколько сотен, а сразу же напротив них было до 300 тысяч протестующих. Лукашенко с автоматом. Вечером 23 августа толпа протестующих пришла под стены Дворца Независимости в Минске – резиденции президента Беларуси. Сначала была информация, что Лукашенко эвакуировали. Но впоследствии пресс-служба Александра Лукашенко показала видео, которое доказывает, что все якобы должно было быть наоборот. На видео сам Лукашенко выходит из вертолета, который якобы должен был бы его забрать. Впрочем, белорусский диктатор почему-то вышел с автоматом в руках.

Лукашенко с автоматом: смотрите видео

22 августа: Лукашенко собрал сторонников в Гродно

Акции неповиновения в Беларуси. В Дзержинске сформировали живую цепь. Традиционно для таких мероприятий люди собрались вдоль автодороги и поднимали руки вверх со знаком победы. Им в ответ сигналили машины. В Минске состоялось несколько акций солидарности. Крупнейшие из них прошли возле Комаровского рынка. Также состоялись авто– и мотопробег.

В Дзержинске сформировали живую цепь. Традиционно для таких мероприятий люди собрались вдоль автодороги и поднимали руки вверх со знаком победы. Им в ответ сигналили машины. В Минске состоялось несколько акций солидарности. Крупнейшие из них прошли возле Комаровского рынка. Также состоялись авто– и мотопробег. Митинги за Лукашенко. Самое большое такое собрание состоялось в Гродно. Там собрались примерно 7 тысяч человек. Организовывали все "гражданские в масках". Для сторонников Лукашенко звучали патриотические песни. Но уже после выступления действующего президента люди начали расходиться. Поэтому количество протестующих сократилось до нескольких сотен.

21 августа: огромная цепь солидарности

Цепь покаяния. В Минске проходит акция "Цепь покаяния". Ее цель – напомнить о недопустимости насилия со стороны силовиков. По замыслу организаторов, люди должны растянуться от Куропат до СИЗО на "Окрестина" через весь город. К цепи присоединились сотни людей, а всего акция растянулась на 13 километров. Именно такое расстояние заняла "цепь покаяния".

"Цепь покаяния" в Минске / Фото TUT.by

Протесты отражаются на экономике. 21 августа торги на белорусской валютно-фондовой бирже открылись с резкого роста курсов валют и обвала белорусского рубля. Эксперты прогнозируют, что это только начало падения. Во многих банках евро продается уже по 3 рубля. Белорусские СМИ сообщают, что в Минске возле обменных пунктов массово начали собираться люди. Они скупают доллары и евро.

20 августа: забастовки медиков и учителей

Забастовки врачей. С утра 20 августа на улицы вышли работники Республиканского научно-практического центра "Кардиология". Они бастуют неподалеку от места работы: некоторые держат плакаты, а некоторые – бело-красно-белые флаги. Среди прочих к протестам присоединились врачи шестой городской клинической больницы города Минска. Медики говорят: не могут остановить работу и перестать оказывать помощь людям, но очень хотят поддержать протесты.

С утра 20 августа на улицы вышли работники Республиканского научно-практического центра "Кардиология". Они бастуют неподалеку от места работы: некоторые держат плакаты, а некоторые – бело-красно-белые флаги. Среди прочих к протестам присоединились врачи шестой городской клинической больницы города Минска. Медики говорят: не могут остановить работу и перестать оказывать помощь людям, но очень хотят поддержать протесты. Цепи солидарности. Конечно, протесты не обошлись без традиционных цепей солидарности. Например, в Минске горожане выстроились цепью "За смену власти и против насилия".

Что известно о реакции властей? Испуганная белорусские власти уже традиционно решила посоревноваться с протестами, кто испугается больше. В основном запугивают ночью. Так, в ночь на 20 августа красной краской облили дом Павла Латушко – представителя власти, который уволился и встал на сторону протестов. Так же повредили многие автомобили протестующих.

Важно Лукашенко договорился с Путиным о совместном использовании войск при угрозе с Запада

19 августа: четвертая смерть

ОМОН снова разгулялся. В Минске должен был состояться Марш скорби. В филармонии собралось примерно 150 человек. Однако приехал ОМОН и разогнал людей.

В Минске должен был состояться Марш скорби. В филармонии собралось примерно 150 человек. Однако приехал ОМОН и разогнал людей. Власть в Гродно пошла на уступки, а Лукашенко стягивает туда войска. Город Гродно расположен вблизи границы с Польшей и Литвой. Здесь активно проходят акции протеста. Местные власти Гродно под давлением выполнили требования демонстрантов. В частности, в городе разрешили митинги на центральных площадях. Также отпустили всех 777 задержанных демонстрантов.

Город Гродно расположен вблизи границы с Польшей и Литвой. Здесь активно проходят акции протеста. Местные власти Гродно под давлением выполнили требования демонстрантов. В частности, в городе разрешили митинги на центральных площадях. Также отпустили всех 777 задержанных демонстрантов. Еще одна смерть во время акций протеста. 11 августа в Бресте Геннадий Шутов получил огнестрельное ранение в голову. На вертолете его доставили в военный госпиталь в Минске. Там 43-летний мужчина и умер 19 августа. В МВД Беларуси признали, что застрелили мужчину и заявили, что тот якобы оказал сопротивление. Зато родственники Геннадия рассказывают, что мужчина не был активным участником протеста: он не вмешивался в конфликт, а просто шел по улице.

Погибший Геннадий Шутов / Фото tut.by

18 августа: забастовки, третья смерть во время протестов

Забастовки в Беларуси. К массовым забастовкам присоединились работники Белтелерадиокомпании, 25 сотрудников Белорусского радио, сотрудники Республиканского научно-практического центра кардиологии. В то же время в Жабинке, Слуцке и Городее не работали сотрудники сахарных заводов. Работники "Беларуськалия", Белпочты, Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Забастовки на белорусских предприятиях / Фото с телеграм-каналов

Добровольно-принудительные митинги за Лукашенко. В Гомеле прошла акция в поддержку Александра Лукашенко. В частности, рабочие завода "Спартак" пришли туда под принуждением. На фото видны десятки автобусов, на которых привезли людей. Похожую акцию провели и в Могилеве. Там в небо даже подняли белорусский флаг советского образца с помощью вертолета.

В Гомеле прошла акция в поддержку Александра Лукашенко. В частности, рабочие завода "Спартак" пришли туда под принуждением. На фото видны десятки автобусов, на которых привезли людей. Похожую акцию провели и в Могилеве. Там в небо даже подняли белорусский флаг советского образца с помощью вертолета. Третья жертва протестов в Беларуси . В Министерстве внутренних дел Беларуси подтвердили гибель еще одного участника протестов в Минске. Погиб 19-летний парень, которого якобы сбил автомобиль еще 16 августа. Парень якобы шел по проезжей части Партизанского проспекта около 3: 20 ночи. На него наехал автомобиль, от полученных травм он погиб на месте.

. В Министерстве внутренних дел Беларуси подтвердили гибель еще одного участника протестов в Минске. Погиб 19-летний парень, которого якобы сбил автомобиль еще 16 августа. Парень якобы шел по проезжей части Партизанского проспекта около 3: 20 ночи. На него наехал автомобиль, от полученных травм он погиб на месте. Тихановского перевели из СИЗО Минска в Жодино. Сергея Тихановского – мужа кандидатки-оппозиционерки Светланы Тихановской перевели из СИЗО Минска в Жодино. 18 августа активисту исполнилось 42 года, поэтому участники акций протеста планировали поддержать его под стенами изолятора. Отметим, что в Жодино вместе с Тихановским этапировали еще одного блогера-оппозиционера Игоря Лосика.

Сергея Тихановского – мужа кандидатки-оппозиционерки Светланы Тихановской перевели из СИЗО Минска в Жодино. 18 августа активисту исполнилось 42 года, поэтому участники акций протеста планировали поддержать его под стенами изолятора. Отметим, что в Жодино вместе с Тихановским этапировали еще одного блогера-оппозиционера Игоря Лосика. Создание Координационного совета. Оппозиционные силы в Беларуси создали Координационный совет – орган, который должен заниматься трансфером власти в Беларуси. Инициатива оппозиционеров изрядно разозлила Александра Лукашенко. Он назвал создание оппозиционерами Координационного совета попыткой захвата власти.

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17 августа: масштабная забастовка

Забастовки на заводах и предприятиях. 17 августа в Беларуси продолжилась масштабная забастовка. Все больше предприятий приобщаются к ней. Среди главных требований: признать выборы недействительными, ходатайствовать о расформировании ОМОНа, наказать виновных в фальсификациях, провести новые выборы с независимыми наблюдателями.

17 августа в Беларуси продолжилась масштабная забастовка. Все больше предприятий приобщаются к ней. Среди главных требований: признать выборы недействительными, ходатайствовать о расформировании ОМОНа, наказать виновных в фальсификациях, провести новые выборы с независимыми наблюдателями. Лукашенко на МЗКТ. На переговоры с забастовщиками Минского завода колесных тягачей на вертолете прибыл сам президент Александр Лукашенко. Лукашенко, выступая перед несколькими работниками завода в помещении, намекнул, что на особые уступки идти не собирается. Впоследствии Лукашенко все же обратился к митингующим. Люди встретили его криками "Уходи", "Фу" и "Стыд". На это Лукашенко отреагировал так: "Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос: можете еще покричать".

На переговоры с забастовщиками Минского завода колесных тягачей на вертолете прибыл сам президент Александр Лукашенко. Лукашенко, выступая перед несколькими работниками завода в помещении, намекнул, что на особые уступки идти не собирается. Впоследствии Лукашенко все же обратился к митингующим. Люди встретили его криками "Уходи", "Фу" и "Стыд". На это Лукашенко отреагировал так: "Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос: можете еще покричать". Митинги под СИЗО. Примерно 5 – 7 тысяч протестующих 17 августа пришли под стены СИЗО №1 на улице Володарского. Они требовали немедленного освобождения политзаключенных. Именно в этом следственном изоляторе должен находиться оппозиционер и муж кандидатки в президенты Сергей Тихановский. Откуда протестующие двинулись к СИЗО на Окрестина. Там между активистами и волонтерами разгорелся спор о целесообразности митинга.

Как мир реагирует на события

Важно! С начала протестов в Беларуси без вести пропали 76 человек. Большинство из них – мужчины. О некоторых пропавших неизвестно почти ничего.

16 августа: исторический марш "За свободу"

Протесты оппозиции. В воскресенье, 16 августа, начался восьмой день протестов в Беларуси. На этот день противники режима Лукашенко запланировали исторический марш "за свободу", который в конечном итоге стал крупнейшим в истории Беларуси. Всего участие в мероприятии приняли по меньшей мере 100 тысяч человек.

В воскресенье, 16 августа, начался восьмой день протестов в Беларуси. На этот день противники режима Лукашенко запланировали исторический марш "за свободу", который в конечном итоге стал крупнейшим в истории Беларуси. Всего участие в мероприятии приняли по меньшей мере 100 тысяч человек. Лукашенко собрал свой митинг. Между тем, митинг в поддержку Лукашенко провели под Домом правительства. На него бюджетников свозили со всей Беларуси. Участие в этой акции было принудительным – по информации телеграм-каналов, если люди отказывались ехать, им угрожали увольнением.

15 августа: прощание с первым погибшим

Прощание с погибшим. В субботу начался 7 день массовых протестов в Беларуси. Пожалуй, самый трагичный за все время, ведь в этот день протестующие прощались с одним из них – Александром Тарайковским, которого первым убили силовики. На месте прощания с ним собрались сотни людей, а в центре Минска, где и застрелили Тарайковского, – тысячи.

В субботу начался 7 день массовых протестов в Беларуси. Пожалуй, самый трагичный за все время, ведь в этот день протестующие прощались с одним из них – Александром Тарайковским, которого первым убили силовики. На месте прощания с ним собрались сотни людей, а в центре Минска, где и застрелили Тарайковского, – тысячи. Разговор Путина и Лукашенко. Свою солидарность продемонстрировал и президент Беларуси Александр Лукашенко – солидарность российскому диктатору Владимиру Путину. Лукашенко сначала заявил, что должен предупредить российского президента, что "после Беларуси протесты перекинутся на Россию", а уже через несколько часов провел с ним телефонный разговор.

14 августа: переполненные изоляторы

В СИЗО нет мест. В ночь на 14 августа белорусское МВД сообщило, что СИЗО в стране переполнены. Поэтому власти не осталось ничего другого, как освобождать людей. В ведомстве сообщили об освобождении более двух тысяч человек. Белорусские силовики также отпустили задержанных украинских волонтеров Константина Реуцкого, Евгения Васильева и украинку Оксану Алешину. Освобожденные украинцы должны сегодня вернуться домой.

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13 августа: почти 7 тысяч задержанных

Массовые задержания в Беларуси. Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях правоохранители задержали 6,7 тысячи человек. За последние сутки – 700 новых задержаний. По данным правозащитников, в результате столкновений пострадали более 200 граждан.

Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях правоохранители задержали 6,7 тысячи человек. За последние сутки – 700 новых задержаний. По данным правозащитников, в результате столкновений пострадали более 200 граждан. Женщины с цветами снова вышли на минские улицы и формируют цепи солидарности. К ним присоединились медики и музыканты. Бастуют и крупные предприятия и заводы. На масштабную забастовку в Минске вышли сотни работников крупнейшего предприятия в стране – Белорусского автомобильного завода. К ним присоединились и другие крупные компании.

11 августа: засады, ОМОН в "скорых", интернета нет

Первые забастовки. Именно 11 августа активисты собирали страну на всенародную забастовку. По идее митингующих, забастовщики должны были остановить всю работу в Беларуси. К блокаде работы присоединились около двадцати предприятий. В самое активное место забастовки – Минский электротехнический завод имени Козлова, где бастовали свыше 50 человек, подавить протест приехали силовики. Несогласных начали паковать в автозаки, а людей, пришедших под завод поддержать забастовщиков, просто разгоняли.

Именно 11 августа активисты собирали страну на всенародную забастовку. По идее митингующих, забастовщики должны были остановить всю работу в Беларуси. К блокаде работы присоединились около двадцати предприятий. В самое активное место забастовки – Минский электротехнический завод имени Козлова, где бастовали свыше 50 человек, подавить протест приехали силовики. Несогласных начали паковать в автозаки, а людей, пришедших под завод поддержать забастовщиков, просто разгоняли. Коварство силовиков . Омоновцы ездили даже в машинах скорой помощи. Они останавливались возле групп людей и неожиданно бросались на них. В этот день силовики цинично напали на людей, приносивших цветы на место гибели протестующего. Во время протестов местные правоохранители задержали девятерых украинцев. Впоследствии их все же отпустили. Кроме того, омоновцы избили украинского фотографа.

. Омоновцы ездили даже в машинах скорой помощи. Они останавливались возле групп людей и неожиданно бросались на них. В этот день силовики цинично напали на людей, приносивших цветы на место гибели протестующего. Во время протестов местные правоохранители задержали девятерых украинцев. Впоследствии их все же отпустили. Кроме того, омоновцы избили украинского фотографа. Рукопашный бой в Бресте. В центре Бреста вечером 11 августа протестующие вышли, так сказать, стенка на стенку с сотрудниками ОМОНа. Протестующие прыгали на щиты милиционеров, распыляли баллончики, некоторые вышли на бой с голыми руками.

Третий день протестов в Беларуси: смотрите видео

10 августа: второй день столкновений

Столкновения в Беларуси. После жестокого разгона, в котором по меньшей мере 50 человек пострадали, протестующие решили, что останавливаться нельзя и нужно обязательно достичь справедливости. Поэтому митингующие начали распространять призывы с тем, что в этот день нужно лучше подготовиться.

После жестокого разгона, в котором по меньшей мере 50 человек пострадали, протестующие решили, что останавливаться нельзя и нужно обязательно достичь справедливости. Поэтому митингующие начали распространять призывы с тем, что в этот день нужно лучше подготовиться. Вечером 10 августа на улице Кальварийской стреляли в группу СМИ. Медийщики были в специальных жилетах и с соответствующей съемочной техникой. Однако это никак не остановило спецназовцев. Группу обстреляли буквально в упор. Посмотрите на это Протестующий дал пинка под зад омоновцу: курьезное видео В этот же день митингующие действовали значительно решительнее: несколько машин наехали на силовиков ОМОНа. Силовики стояли на оживленной дороге, перекрывая движение. А митингующие, чтобы проехать, вынуждены были наехать на правоохранителей. Зачистка, как и в прошлый день, началась примерно в 3 ночи. Кроме традиционной силы, силовики еще и применяли оружие, водометы и автозаки. С помощью последних они разрушали баррикады, которые построили митингующие. Подробнее о конце дня Столкновения в Минске: силовики провели жестокую зачистку митингующих – видео 18+ Протесты второго дня в Беларуси / Фото Белсат, TYT.by, NEXTA 9 августа: как начались протесты

На улицы людей вывели неожиданно высокие результаты выборов по данным экзитпола: после закрытия участков оказалось, что за Лукашенко проголосовали 79,7%, а за оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую – 6,8%.

При том на иностранных участках и по результатам альтернативных экзитполов результаты выглядели диаметрально противоположными: за Тихановскую проголосовало подавляющее большинство белорусов.

В течение целого дня голосования из разных уголков страны сообщалось о фальсификациях протоколов и нечестных подсчетах. Члены избирательных комиссий отказывались ставить свои подписи под такими подделками. Так, например, комиссию в одной из школ Гродно подписать протоколы заставляли омоновцы с оружием.

Как прошел основной день голосования во время выборов президента Беларуси – можете ознакомиться по этой ссылке.

Задержание людей прямо на улице. Начали задерживать людей еще до официального закрытия участков. Силовики тогда атаковали митингующих, собравшихся у участков в ожидании результатов. Уже после 20: 00 правоохранители начали задерживать всех, кто попадал им под руку – не брезговали рейдами и по жилым кварталам.

Читайте подробно В Беларуси возобновились столкновения: силовики снова били и задерживали людей – фото, видео

Начало столкновений. Люди собрались у стелы "Город-герой" в Минске и скандировали патриотические лозунги. Силовики начали их оттеснять и применять силу, задерживать активистов. Побратимы бросились их отбивать – в итоге вспыхнули столкновения. Правоохранители начали применять шумовые гранаты, электрошокеры, водометы, стреляли резиновыми пулями.

Что известно о пострадавших

По данным МВД Беларуси, в результате столкновений в этот день пострадали более 50 человек, в том числе 39 сотрудников милиции, многие из которых – госпитализированы. Также сообщили, что всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях правоохранители задержали почти 3 тысячи человек.

Из них почти тысячу в Минске и более двух в других регионах республики.

Однако очевидцы в соцсетях оперируют значительно большими цифрами в отношении задержанных и раненых. Речь идет о 120 раненых и примерно 5 тысяч задержанных. Власти их не подтверждают.

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