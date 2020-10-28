Группа Метинвест с 2012 года на 33% сократила выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду на своих заводах .

Об этом сообщил генеральный директор группы Юрий Рыженков в ходе онлайн-конференции Steel Success Strategies, организованной Fastmarkets и World Steel Dynamics, сообщает ua.prom.info.

"За последние 10 лет Метинвест вложил в проекты по экологической модернизации 344 млн долл. В последующие пять лет инвестиции холдинга в эту сферу вырастут на 69 млн долл. Таким образом до 2025 года совокупные инвестиции Метинвеста в экопроекты составят 413 млн долл", – отметил Рыженков.

Метинвест поддерживает интеграцию украинской металлургической отрасли в европейскую систему торговли квотами на выбросы парниковых газов. Поэтому компания на протяжении многих лет реализует конкретные действия по сокращению негативного влияния на окружающую среду, сказал руководитель Метинвеста.

В то же время отдельные механизмы регулирования выбросов в ЕС создадут дополнительные вызовы для производителей, считает Рыженков.

"В то время как European Green Deal является позитивной инициативой, некоторые из ее механизмов могут стать вызовом для торговли и промышленности ЕС. В частности, речь идет о механизме Carbon Border Adjustment. Эксперты считают, что он будет способствовать росту доходов ЕС и затрат экспортеров. Мы вскоре представим Еврокомиссии собственное видение "углеродного налога" в рамках публичных консультаций", – отметил Рыженков.

Он также отметил, что модернизация производства в Украине, направленная на сближение с климатическими нормами ЕС, как правило, происходит в условиях отсутствия стимулирующих программ со стороны государства.

Напомним, Еврокомиссия в 2019 году представила новую программу для ЕС – "European Green Deal", цель которой – уменьшить выбросы СО2 на 50-55% в 2030 и сделать Европу первым углеродно нейтральным континентом до 2050 года.