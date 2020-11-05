Завтра будет более 10 тысяч больных COVID-19 за сутки, – Степанов
В Минздраве ожидают более 10 тысяч новых больных коронавирусом за сутки уже 6 ноября. К слову, 4 ноября также зафиксировали почти 10 тысяч новых случаев COVID-19.
Такое предположение сделал министр здравоохранения Максим Степанов, учитывая стремительную динамику роста количества инфицированных. Об этом глава Минздрава заявил в эфире ток-шоу "Право на власть", сообщает 24 канал.
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Завтра будет более 10 тысяч больных в сутки, исходя из той динамики, которая есть,
– подчеркнул глава Минздрава.
Коронавирус в Украине: статистика
- В октябре в Украине зафиксировали стремительный прирост новых больных коронавирусом. Например, за сутки 4 ноября обнаружили 9850 новых больных.
- Всего с начала пандемии в Украине заболели более 400 тысяч человек.
- Около 184 тысячи больных уже выздоровели. От осложнений коронавируса и сопутствующих болезней умерли 7924 пациентов.
Какие новые ограничения планируют ввести в Украине
- Из-за сложной ситуации с COVID-19 правительство введет нововведение в карантине. В частности, планируют ограничить работу зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ.
- Кроме этого, в следующие выходные, по словам Степанова, хотят ввести карантин выходного дня. Также в СМИ распространили информацию о введении черной зоны. В нее якобы должны войти регионы, принадлежащие к красной.
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