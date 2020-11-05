В Минздраве ожидают более 10 тысяч новых больных коронавирусом за сутки уже 6 ноября. К слову, 4 ноября также зафиксировали почти 10 тысяч новых случаев COVID-19.

Такое предположение сделал министр здравоохранения Максим Степанов, учитывая стремительную динамику роста количества инфицированных. Об этом глава Минздрава заявил в эфире ток-шоу "Право на власть", сообщает 24 канал. Кстати Минздрав готовит карантин выходного дня: будет ли работать транспорт Завтра будет более 10 тысяч больных в сутки, исходя из той динамики, которая есть,

– подчеркнул глава Минздрава. Коронавирус в Украине: статистика В октябре в Украине зафиксировали стремительный прирост новых больных коронавирусом. Например, за сутки 4 ноября обнаружили 9850 новых больных.

Всего с начала пандемии в Украине заболели более 400 тысяч человек.

Около 184 тысячи больных уже выздоровели. От осложнений коронавируса и сопутствующих болезней умерли 7924 пациентов. Какие новые ограничения планируют ввести в Украине Из-за сложной ситуации с COVID-19 правительство введет нововведение в карантине. В частности, планируют ограничить работу зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ.

Кроме этого, в следующие выходные, по словам Степанова, хотят ввести карантин выходного дня. Также в СМИ распространили информацию о введении черной зоны. В нее якобы должны войти регионы, принадлежащие к красной.