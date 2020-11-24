Смертельное ДТП произошло утром 24 ноября в Уманском районе Черкасской области. Там на 540-м километре автодороги Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка между двумя грузовиками зажало легковой автомобиль ЗАЗ Vida.

В результате аварии погибли 2 человека, среди них – 7-летний ребенок. Об этом информируют пресс-службы местных ГСЧС и полиции. Смотрите также В лес через отбойник: в Киеве в сокрушительное ДТП попал фургон инкассаторов – видео Что известно об обстоятельствах ДТП ДТП произошло около 8:30 утра.

На место аварии пришлось вызывать спасателей, чтобы они деблокировали тела погибших.

Сейчас устанавливается количество лиц, находившихся в легковом автомобиле, а также все обстоятельства ДТП.

На месте работают правоохранители и спасатели.

В ДТП погиб 7-летний ребенок

Тела погибших из автомобилей извлекали спасатели / Фото ГСЧС Как видно из фото, легковой автомобиль от удара полностью смят.

Смятый в результате аварии автомобиль / Фото ГСЧС