Зажало между двумя грузовиками: в страшном ДТП под Уманью погибли люди – фото
Смертельное ДТП произошло утром 24 ноября в Уманском районе Черкасской области. Там на 540-м километре автодороги Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка между двумя грузовиками зажало легковой автомобиль ЗАЗ Vida.
В результате аварии погибли 2 человека, среди них – 7-летний ребенок. Об этом информируют пресс-службы местных ГСЧС и полиции.
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Что известно об обстоятельствах ДТП
- ДТП произошло около 8:30 утра.
- На место аварии пришлось вызывать спасателей, чтобы они деблокировали тела погибших.
- Сейчас устанавливается количество лиц, находившихся в легковом автомобиле, а также все обстоятельства ДТП.
- На месте работают правоохранители и спасатели.
В ДТП погиб 7-летний ребенок
Тела погибших из автомобилей извлекали спасатели / Фото ГСЧС
Как видно из фото, легковой автомобиль от удара полностью смят.
Смятый в результате аварии автомобиль / Фото ГСЧС
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