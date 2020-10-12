Министерство Здравоохранения поделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. В каждой зоне действуют другие карантинные ограничения. 9 октября Кабмин обновил карантинные зоны, которые вступили в силу с начала суток 12 октября.

Детали о новом карантинном зонировании Украины сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в телеграме. По его словам, соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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К красной зоне отнесли:

город Сумы Сумской области;

Сумской области; город Канев Черкасской области.

К оранжевой зоне:

город Киев ;

; город Винница , Винницкий и Немировский районы Винницкой области;

, Винницкий и Немировский районы Винницкой области; города Луцк , Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, а также Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий, Рожищевський и Турийский районы Волынской области;

, Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, а также Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий, Рожищевський и Турийский районы Волынской области; город Днепр и Днепропетровский район Днепропетровской области;

и Днепропетровский район Днепропетровской области; города Бахмут, Угледар, Краматорск, Мирноград, Покровск и Славянск, а также Славянский район Донецкой области;

города Житомир , Бердичев, Коростень и Новоград-Волынский, а также Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народичский, Овручский, Олевский, Пулинський, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

, Бердичев, Коростень и Новоград-Волынский, а также Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народичский, Овручский, Олевский, Пулинський, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области; город Ужгород , Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области; города Мелитополь и Токмак, Новониколаевский, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

города Ивано-Франковск и Бурштын, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

и Бурштын, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; города Васильков, Ирпень, Обухов и Фастов, Бориспольский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, а также Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловский, Новоайдарский, Новопсковський, Попаснянский, Сватовский, Станочно-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

город Львов , Пустомытовский и Яворовский районы Львовской области;

, Пустомытовский и Яворовский районы Львовской области; город Николаев и Николаевский район Николаевской области;

и Николаевский район Николаевской области; города Одесса , Беляевка, Измаил, Черноморск и Теплодар, а также Березовский, Овидиопольский, Подольский и Татарбунарский районы Одесской области;

, Беляевка, Измаил, Черноморск и Теплодар, а также Березовский, Овидиопольский, Подольский и Татарбунарский районы Одесской области; города Полтава и Миргород Полтавской области;

и Миргород Полтавской области; города Ровно , Дубно, Вараш и Острог, а также Здолбуновский, Костопольский, Млиновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;

, Дубно, Вараш и Острог, а также Здолбуновский, Костопольский, Млиновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области; города Лебедин и Ромны, Сумской районы Сумской области;

города Тернопол ь, Бережаны, Кременец и Чортков, а также Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Шполянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

ь, Бережаны, Кременец и Чортков, а также Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Шполянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области; города Харьков , Люботин и Чугуев, а также Балаклейский, Близнюковский, Богодуховский, Змиевский, Первомайский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области;

, Люботин и Чугуев, а также Балаклейский, Близнюковский, Богодуховский, Змиевский, Первомайский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области; города Хмельницкий , Каменец-Подольский, Нетешин и Славута, а также Белогорский, Городокский, Дунаевецкий, Красиловский, Летический, Новоушицкий, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

, Каменец-Подольский, Нетешин и Славута, а также Белогорский, Городокский, Дунаевецкий, Красиловский, Летический, Новоушицкий, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области; город Черкассы , Ватутино, Золотоноша, Смела и Умань, а также Городищинський, Драбовский, Жашковский, Звенигродський, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лысянский, Манковский, Монастырищенский, Смелянский, Тальновский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чернобаевский и Шполянский районы Черкасской области;

, Ватутино, Золотоноша, Смела и Умань, а также Городищинський, Драбовский, Жашковский, Звенигродський, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лысянский, Манковский, Монастырищенский, Смелянский, Тальновский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чернобаевский и Шполянский районы Черкасской области; города Черновцы и Новоднестровск, а также Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

и Новоднестровск, а также Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области; города Чернигов и Нежин, а также Бахмачский, Варвинский и Носовский Черниговской области.

К желтой зоне:

города Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник, а также Барский, Бершадский, Гайсинский, Калиновский, Козятинский, Литинский, Погребищенский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский и Чечельницкий районы Винницкой области;

Гороховский, Иваничевский Камень-Каширьский, Ковельский, Локачинский, Любешевский, Любомльский, Маневичский, Ратновский и Шацкий районы Волынской области;

города Кривой Рог, Новомосковск, Павлоград, Синельниково и Терновка, а также Петриковский, Пятихатский и Солонянский районы Днепропетровской области;

города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Лиман, Мариуполь, Новогродовка, Селидово, Соледар и Торецьк, а также Бахмутский, Великоновоселковский, Добропольский, Марьинский, Никольский, Александровский и Покровский районы Донецкой области;

город Малин, Андрушевский, Барановский, Брусильвський, Емильчинский, Новоград-Волынский, Попельнянский, Радомышльский, Романовский и Хорошевского района Житомирской области;

города Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп, а также Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;

города Запорожье , Бердянск и Энергодар, а также Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Приазовский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области;

, Бердянск и Энергодар, а также Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Приазовский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области; города Калуш и Коломыя, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав, Ржищев и Славутич, а также Барышевский, Белоцерковский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Сквирский, Ставищанский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

города Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буский, Городоцкий, Дрогобычский, Жидачевский, Жолковский, Золочевском, Каменка-Бугский район, Николаевский, Мостиский, Перемышлянский, Радеховский и Сокальский районы Львовской области;

города Вознесенск, Очаков и Первомайск, а также Березанский, Веселиновский, Витовский, Врадиевский, Еланецкий, Кривоозерский и Новоодесский районы Николаевской области;

города Балта, Белгород-Днестровский, Подольск и Южное, а также Арцизский, Балтский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровский, Ивановский, Измаильский, Харьков, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Окнянський, Раздельнянский, Савранский, Саратский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесской области;

города Гадяч, Горишные Плавни, Кременчуг и Лубны, а также Великобагачинський, Диканьский, Зеньковский, Карловский, Кобелякский, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Миргородский, Новосанжарский, Полтавский, Семеновский, Хорольский и Шишацкий районы Полтавской области;

Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Заречненский, Корецкий, Радивиловский и Рокитновский районы Ровненской области;

города Конотоп, Ахтырка и Шостка, Белопольский, Бурынский, Краснопольский, Лебединский, Недригайловский, Ахтырский, Роменский, Середино-Будский, Тростянецкий и Шосткинский районы Сумской области;

города Изюм, Купянск и Лозовая, а также Барвенковский, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Дергачевский, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Лозовской, Нововодолажский, Печенежский и Шевченковский районы Харьковской области;

города Херсон и Новая Каховка, а также Белозерский, Высокопольский, Ивановский, Нововоронцовский, Новотроицкий и Олешковская районы Херсонской области;



Обновлены карантинные зоны в Украине / инфографика Центра общественного здоровья

Заметим! Такие эпидемические уровни установлены на 14 дней. Все остальные населенные пункты находятся в зеленой зоне.

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Что предусматривают 4 зоны: главное

Зеленая зона

в общественных зданиях или транспорте люди должны находиться в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 квадратных метров;

кинотеатры с заполненностью на 50%;

перевозки пассажиров только на сидячих местах.

Желтая зона

Запрещается посещение учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди. Исключением являются те, кто предоставляют услуги кризисно.

Оранжевая зона

К запрету из "желтой зоны" добавляются еще такие ограничения:

деятельность заведений размещения;

деятельность развлекательных заведений;

плановые госпитализации в больницы;

спортзалы, фитнес-залы и учреждения культуры также закрыты;

прием новых смен в детские лагеря;

ограничение для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров, но не более 100 человек.

Красная зона

Запрещается:

работа общественного транспорта;

посещение учебных заведений;

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Как будут распределять регионы

Правительство 16 сентября изменило порядок и правила "цветного" карантинного зонирования.

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При каких условиях районы будут попадать в красную зону:

в случае, если в специальных больницах в течение 5 дней заняты более 75% коек;

в случае, если за 14 дней уровень заболеваемости на 100 тысяч населения в 5 раз будет превышать средний по стране.

Изменение ограничений в оранжевой зоне:

на входе в любые общественные заведения должна быть информация о его площади и максимальное количество посетителей;

исключается норма, что в общественном транспорте могут быть заняты лишь 50% сидений.

Новые ограничения для учебных заведений

Отныне определены условия, при которых на карантин могут отправить целые учебные заведения. Целые школы, детсады могут отправить на 14-дневный карантин, если там уже находятся на самоизоляции более 50% классов или групп.

Минздрав будет определять уровень угрозы по следующим показателям

заполненность коек,

тестирование,

уровень заболеваний на 100 тысяч населения за 14 дней.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет принимать решения по зонам каждые семь дней. Решение об ослаблении карантина в регионе не может быть пересмотрено раньше, чем за 14 дней.

Обратите внимание! Новые правила адаптивного карантина, по которым Украину разделили на четыре зоны, вступили в силу 3 августа. Пересмотр эпидемиологической ситуации будет проводиться каждую пятницу.



Карантин в Украине продлили: что предусматривают 4 зоны / Инфографика Минздрава