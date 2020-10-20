Президент Украины Владимир Зеленский во время своего отчета в Верховной Раде 20 октября заявил о намерении разработать экономическую стратегию до 2030 года. Он подчеркнул, что правительство провело аудит экономической деятельности государства за 28 лет.

В ближайшие две недели результаты экономического аудита представят общественности, рассказал Владимир Зеленский. Об этом пишет 24 канал.

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Впрочем президент подчеркнул, что уже сейчас понятно, что впереди очень много работы. В частности он хочет уменьшить долю государства в экономике, наладить государственно-частное партнерство и увеличить инвестиционные расходы бюджета.

Наш финансовый ресурс ограничен, мы не можем удовлетворить абсолютно всех. И мы должны помочь тем, кто поможет другим. Это проекты с высоким мультипликатором, которые возвращают инвестиции через налоги и создают новые рабочие места,

– пояснил Владимир Зеленский.

Также он выразил желание создать "экосистему" для внешних и внутренних инвестиций. Кроме того, глава государства заявил о необходимости освободить дополнительный экономический ресурс и поручил правительству с этим разобраться.

Владимир Зеленский заявил и о необходимости создать полноценную долговременную стратегию развития, которая будет охватывать период не в 2, 3 или даже 5 лет. Мол, Украине необходимо четкое видение, куда будет двигаться государство до 2030 года.

"Давайте перестанем мерить развитие Украины политическими каденциями. Знаю, что такая работа велась правительством. Вместе с результатами аудита ожидаем и презентации развития экономических векторов Украины до 2030 года", – заявил президент.

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