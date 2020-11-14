Владимир Зеленский записал второе видео из больницы "Феофания", где он лечится от COVID-19. В частности, президент анонсировал возможные кадровые перестановки во власти.

Глава государства отметил, что многие украинские депутаты, к сожалению, получили положительные тесты на коронавирус. Соответствующее видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

Важно Не закрыться, не увольнять людей, выстоять, – Зеленский о карантине выходного дня

Он отметил, что желает скорейшего выздоровления спикеру парламента Дмитрию Разумкову и его заместителю Руслану Стефанчуку. А также всем политикам – не зависимо от партии, к которой они принадлежат.

В этом году у Верховной Рады еще много работы. Это и решение проблемы с КСУ, и принятие госбюджета во втором чтении. И, возможно, кадровые перестановки,

– заметил Зеленский.

"Есть много важных законов, которые мы обещали в своей программе. Поэтому никакие вирусы не должны помешать это сделать. Хоть вы и не любите это слово, но желаю всем депутатам пойти на поправку", – добавил президент.

Зеленский записал второе видеообращение из больницы: смотрите видео

Зеленский и COVID-19: Что известно