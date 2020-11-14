Могут быть кадровые перестановки, – Зеленский анонсировал изменения во власти
Владимир Зеленский записал второе видео из больницы "Феофания", где он лечится от COVID-19. В частности, президент анонсировал возможные кадровые перестановки во власти.
Глава государства отметил, что многие украинские депутаты, к сожалению, получили положительные тесты на коронавирус. Соответствующее видео он опубликовал в своем телеграм-канале.
Важно Не закрыться, не увольнять людей, выстоять, – Зеленский о карантине выходного дня
Он отметил, что желает скорейшего выздоровления спикеру парламента Дмитрию Разумкову и его заместителю Руслану Стефанчуку. А также всем политикам – не зависимо от партии, к которой они принадлежат.
В этом году у Верховной Рады еще много работы. Это и решение проблемы с КСУ, и принятие госбюджета во втором чтении. И, возможно, кадровые перестановки,
– заметил Зеленский.
"Есть много важных законов, которые мы обещали в своей программе. Поэтому никакие вирусы не должны помешать это сделать. Хоть вы и не любите это слово, но желаю всем депутатам пойти на поправку", – добавил президент.
Зеленский записал второе видеообращение из больницы: смотрите видео
Зеленский и COVID-19: Что известно
- 9 ноября Владимир Зеленский сообщил, что получил положительный тест на COVID-19. Лечение он проходит в больнице "Феофания".
- Мировые политики пожелали выздоровления украинскому президенту. Среди них – премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Польши Анджей Дуда, Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, посол ЕС в Украине Матти Маасикас и другие.
- В ОП отметили, что глава государства чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции.
- Заметим, что в июне коронавирусом COVID-19 переболела также первая леди Украины Елена Зеленская.
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