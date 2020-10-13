Всенародный опрос, который анонсировал Владимир Зеленский, направлен на привлечение внимания и повышение явки на очередных выборах, уверены эксперты. А в Офисе Президента утверждают, что хотят знать мнение общества.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса по пяти вопросам. Состояться он должен на избирательных участках 25 октября, как раз в день местных выборов. Какие будут вопросы и как будет проходить эта процедура – пока неизвестно. Сайт 24 канала рассказывает, законно ли вообще проводить такие опросы на избирательных участках, о чем может спросить украинцев Зеленский и как может использовать их ответы.

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Что это за опрос

Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, в котором отметил, что на избирательных участках задаст украинцам пять важных вопросов. Логично, что после такой инициативы всем показалось, будто Зеленский планирует провести нечто вроде референдума. Однако в Офисе Президента подчеркнули, что дополнительный опрос не будет иметь прямых юридических последствий, которые есть у референдума. Говорят, что таким образом только хотят узнать мнение общества по определенным ключевым вопросам.

Чуть позже первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что этот опрос будет "пробником референдума".

Это такой себе пробник референдума для того, чтобы мы могли определить, какие вопросы для граждан Украины важны, и какова позиция по этим вопросам. Я не исключаю, что, возможно, некоторые из этих вопросов, которые будут обсуждены, в дальнейшем могут быть инициированы в порядке референдума, – отметил Стефанчук.

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О чем будут спрашивать украинцев

Пока нет ни четко прописанной процедуры, по которой должен происходить опрос, ни перечня вопросов. Впрочем, в Офисе Президента говорят, что Зеленский намерен озвучивать ежедневно по одному вопросу, начиная с 14 октября.

ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе Президента пишут, что сначала в опрос Зеленский хотел включить темы оккупированных Крыма и Донбасса, но затем было решено поставить те вопросы, которые интересуют молодежь, например, речь может пойти о легализации каннабиса.

Эксперт Центра структурной политологии "Выбор" Лилия Брудницкая говорит, что первый блок будет точно касаться мира, а вопрос будет сформулирован примерно так: доверяете ли вы представлять Украину Владимиру Зеленскому, даете ли ему разрешение на переговоры с Владимиром Путиным, какие пункты (или красные линии) этих переговоров. Или еще проще: вы хотите мира?

Второй блок – перетягивание власти на президента. Будут вопросы об удовлетворении парламентом, самоуправлением и тому подобное. Третий блок – земля. О ней должны вспомнить. Четвертый блок – если опрос будет использоваться в политическом дискурсе и не имеет целью имплементацию в законодательство, – вопрос доверия к Зеленскому,

– высказывает свою точку зрения Брудницкая.

Политический эксперт и основатель Центра "Эйдос" Виктор Таран объясняет, что нет никакого значения, какие вопросы вынесут на обсуждение, ведь это просто ничего не значащий фон. Но инициатива однозначно понравится части электората, что в свою очередь конвертируется в голоса в поддержку кандидатов от партии "Слуга Народа" 25 октября.

Они создают в головах избирателей новую "идеологическую рамку" для обсуждения. Вместо обсуждения локальных проблем (где партия "Слуга народа" реально слаба) к обсуждению всеукраинских проблем – где они сильны,

– говорит Таран.

Он добавляет, что все это, по мнению технологов Банковой, позволит переломить ситуацию и нарастить партии "Слуга народа" электоральные баллы, а, судя по слоганам на бордах "будет так, как решишь ты" – они "системно готовились к этой информационно-электоральной провокации".

Законно ли проводить такой опрос

В Комитете избирателей Украины обеспокоены таким предложением президента и говорят, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины.

Дмитрий Синченко, председатель ОО "Ассоциация политических наук", отмечает, что никаких опросов на территории избирательных участков быть не может, потому что это будет противоречить Избирательному кодексу. Вопросы можно будет задавать за пределами участков, например, на выходе.

Здесь возникает вопрос, на каком основании и за чей счет? Пока это непонятно. Очевидно, речь идет о бюджетных средствах. Это похоже на некий квазиреферендум, однако закона о референдуме у нас не существует,

– пояснил Синченко.

Он добавляет, что с точки зрения закона эти ответы ничего не будут означать, но с точки зрения коммуникаций Офиса Президента очевидно, что это может быть использовано для информационных манипуляций. Например, если вопросы будут касаться войны на Донбассе, ОП, получив результаты, что люди стремятся к миру, именно этим будут аргументировать свои действия, направленные на подписание капитуляции в войне с Москвой.

Александр Кудрявцев, адвокат АБ "Кудрявцев и партнеры", пояснив, что такой опрос будет похож больше на социологический и не будет иметь обязательного характера для людей, пришедших на выборы.

Закона, который бы позволил провести такой опрос в Украине, нет. 3 сентября 2020 года был подан законопроект по этому вопросу, который до сих пор не проголосован (законопроект №4043 – прим. 24). Но, как часто у нас бывает, закона, который бы запретил такой опрос, тоже нет. Поэтому президент действует по принципу: "разрешено все, что не запрещено законом". И потому незаконными его действия назвать нельзя,

– говорит Кудрявцев.

Зачем это нужно Зеленскому

Эксперты убеждены, что все это – продуманный пиар-ход для того, чтобы мобилизовать свой электорат и повысить явку на участках. Независимый юридический эксперт Ярослав Жукровский отметил, что речь идет о введении "пиар-технологии" (телевизионной картинки), разработанной для местных выборов.

Ее суть будет заключаться в напоминании возможностей и обещаний "прямого народовластия", а также имитации опроса мнения людей – "мы вас слышим", "мы сделаем так, как скажет народ". Результаты такого опроса, очевидно, с манипуляционной целью будут использовать для принятия (одобрения принятия) тех или иных политических решений,

– говорит Жукровский.

Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма, отметил, что главная задача последнего видео Зеленского – повлиять на повестку дня. Сейчас все будут обсуждать именно его вопросы, а не проблемы местного самоуправления. И понятно, что вопросы будут построены таким образом, чтобы большинство людей приняли позицию президента, а потому подсознательно будут соглашаться с ним.

Вторая задача – это привлечь на избирательные участки тех, кто бы туда не пришел, если бы не опрос. В прошлый раз именно эти люди сделали победу Зеленскому. Учитывая то, что опрос ничем не регулируется, юридически его последствия являются ничтожными. В отличие от политических последствий. То есть, результатами опроса могут манипулировать,

– объясняет Петренко.

Он добавляет, что никто не будет регулировать это опрос, а потому и никто не будет отслеживать, чтобы голосование было корректным. А соответственно – это открывает огромные возможности для фальсификаций, которые будут называться "народным волеизъявлением".

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Валентина Быкова, аналитик и медиаэксперт Международного Центра противодействия российской пропаганде, говорит, что "зеленые" избиратели любят всевозможные флешмобы и другие активности. В то же время это может способствовать тому, что увеличится явка на выборы и сторонников других политсил, которых может заинтересовать возможность высказать свое мнение.

Пока что мы наблюдаем сплошное шоу, устроенное вокруг этого процесса. В частности, объявление вопросов по одному в день, о чем говорил Зеленский, не имеет никакого рационального объяснения и направлено исключительно на привлечение внимания,

– резюмирует Быкова.

Она добавляет, что "всеукраинский опрос", задекларированный Зеленским, может быть драфтом, референдумом-лайт, во время которого можно обкатать одну из возможных технологий проведения таких "референдумов", особенно если учесть то, что в 2019 году Зеленский рассматривал возможность вынести на референдум вопрос насчет мирных договоренностей с Россией.