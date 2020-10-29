Президент Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду нового законопроекта. Он будет касаться "восстановления добропорядочности" Конституционного Суда Украины.

Документ станет своеобразной реакцией на решение КСУ относительно ответственности за недостоверное декларирование. Об этом Зеленский сообщил во время заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины, передает пресс-служба Офиса Президента.

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Глава государства особо отметил угрозы, которые несет решение КСУ для страны и ее национальной безопасности.

У нас не будет денег, у нас не будет поддержки, будут отменены и наработанные проекты, поддержка Всемирного банка. У нас будет большая дыра в бюджете. А главное – мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный Суд сделает завтра или послезавтра,

– отметил Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что не уверен, что судьи КС сами решили принять по е-декларированию. Поэтому, ранее он поручил правоохранителям расследовать этот вопрос.

"Надо делать быстрые, но адекватные шаги. На законодательном уровне, я уверен, что это справедливо, – безотлагательно зарегистрировать законопроект в Верховной Раде, где предусматривается восстановление добродетели конституционного судопроизводства в Украине", – акцентировал президент.

Заметим, что в свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал: ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

Решение КСУ по антикоррупционному законодательству: главное

27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины. Именно она предусматривает наказание за ложное декларирование (штраф или лишение свободы) чиновников государственного или местного уровня.

Это решение приняли по иску нардепов от ОПЗЖ и "За будущее". Последних активно связывают с олигархом Коломойским.

После решения КСУ НАПК заявило, что убрало из открытого доступа реестр электронных деклараций чиновников.

Международные партнеры Украины негативно восприняли такое решение суда. К примеру, послы G7 считают, что для Украины это шаг в прошлое.

После заседания СНБО 29 октября правительство приняло решение разблокировать работу электронного декларирования.

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