Зеленский читал свое послание в Раде с суфлера: красноречивое видео
Владимир Зеленский 20 октября выступил в Верховной Раде с посланием к народным депутатам. Свое обращение президент читал с суфлера.
Видео, как Зеленский читает с суфлера на заседание парламента 20 октября, обнародовали в твиттере "Буквы".
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Суфлер разместили перед трибуной, где выступал президент. На нем шел текст речи, в который Зеленский не стеснялся заглядывать.
На видео также трудно не заметить, как активно кивает на все слова Зеленского "слуга народа" Галина Третьякова.
Зеленский читал свое послание в Раде с суфлера: смотрите видео
Другие случаи использования суфлера президентами и политиками
- Зеленский и раньше использовал суфлер во время своих выступлений. Например, 16 июля 2020 года во время праздничного заседания Рады выступал перед депутатами, подглядывая в него. Кроме того, воспользовался такой помощью и 6 марта 2019 года – перед голосованием за отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра страны.
- Кроме того, в свое время с суфлера во время выступлений в парламенте читал пятый президент Петр Порошенко, а также кандидат в президенты США Джо Байден.
Порошенко читает с суфлера в Раде / Фото Politeka
Помощь использует и Джо Байден / Фото Ukranews
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