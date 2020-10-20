Владимир Зеленский 20 октября выступил в Верховной Раде с посланием к народным депутатам. Свое обращение президент читал с суфлера.

Видео, как Зеленский читает с суфлера на заседание парламента 20 октября, обнародовали в твиттере "Буквы".

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Суфлер разместили перед трибуной, где выступал президент. На нем шел текст речи, в который Зеленский не стеснялся заглядывать.

На видео также трудно не заметить, как активно кивает на все слова Зеленского "слуга народа" Галина Третьякова.

Зеленский читал свое послание в Раде с суфлера: смотрите видео

Другие случаи использования суфлера президентами и политиками

Зеленский и раньше использовал суфлер во время своих выступлений. Например, 16 июля 2020 года во время праздничного заседания Рады выступал перед депутатами, подглядывая в него. Кроме того, воспользовался такой помощью и 6 марта 2019 года – перед голосованием за отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра страны.

и раньше использовал суфлер во время своих выступлений. Например, 16 июля 2020 года во время праздничного заседания Рады выступал перед депутатами, подглядывая в него. Кроме того, воспользовался такой помощью и 6 марта 2019 года – перед голосованием за отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра страны. Кроме того, в свое время с суфлера во время выступлений в парламенте читал пятый президент Петр Порошенко, а также кандидат в президенты США Джо Байден.



Порошенко читает с суфлера в Раде / Фото Politeka



Помощь использует и Джо Байден / Фото Ukranews

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Обратите внимание! Во время выступления в Раде 20 октября Зеленский рассказал о борьбе с COVID-19, бюджете на 2021 год, о расходах на армию, ответственности за потерю Крыма, о том, что депутаты поедут на передовую на Донбасс, будущих выборах онлайн, а также вспомнил об успехах на международной арене.